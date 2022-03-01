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Общество1 марта 2022 5:50

Sony приостановила прокат своих фильмов в России

Причиной стала спецоперация на Украине
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Sony приостановила прокат фильмов собственного производства в России Фото: скриншот видео

Sony приостановила прокат фильмов собственного производства в России Фото: скриншот видео

Японская компания Sony приостановила прокат своих фильмов в кинотеатрах России. Это касается и новой киноленты Marvel «Морбиус» с Джаредом Лето, премьера которой была назначена на 24 марта 2022 года. Причиной стала спецоперация на Украине.

- С учетом продолжающихся военных действий на Украине и, как следствие, неопределенности и гуманитарного кризиса в этом регионе, мы приостановим запланированные выходы наших фильмов в прокат в России, в том числе предстоящий выход «Морбиуса», — цитирует представителя компании издание Deadline.

Ранее аналогичное решение приняла американская компания Warner Bros, отменив прокат фильма «Бэтмен» с Робертом Паттинсоном.

Напомним, утром в четверг, 24 февраля, президент России Владимир Путин выступил с речью, заявив, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Как подчеркнул российский лидер, в планы Москвы не входит оккупация Украины, однако намерена стремиться к демилитаризации незалежной.

Президент Украины Владимир Зеленский 25 февраля 2022 года подписал Указ о всеобщей мобилизации в стране. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте украинского лидера. Это решение глава государства принял «в связи с военной агрессией РФ против Украины и с целью обеспечения обороны государства».