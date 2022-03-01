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Звезды1 марта 2022 2:05

Disney приостановила показы своих фильмов в России из-за ситуации на Украине

это решение принято в связи с недавними событиями на Украине
Юлия КЕКОВА
Юлия КЕКОВА
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Disney приостановила показы своих фильмов в России из-за ситуации на Украине

Disney приостановила показы своих фильмов в России из-за ситуации на Украине

Фото: REUTERS

Американская компания The Walt Disney Company на время приостановила показы своих фильмов в России. Об этом со ссылкой на заявлении компании сообщает CNBC.

Данной решение Disney, как отмечается, принято в связи с недавними событиями на Украине.

- Учитывая необоснованное вторжение на Украину и ужасный гуманитарный кризис, мы приостанавливаем показы фильмов в кинотеатрах России, - говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что в корпорации Disney задумалась о возможности переснять анимационный фильм "Белоснежка", вышедший на экраны в 1938 году. По мнению популярного американского актера и продюсера Питера Динклэйджа, который сыграл роль Тириона Ланнистера в сериале "Игра престолов", решение кинокомпании пригласить его для исполнения ролей гномов и других людей с карликовостью будет способствовать укоренению стереотипов.