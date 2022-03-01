Warner Bros отменил прокат фильма «Бэтмен» в России

Американская компания Warner Bros отменила прокат фильма «Бэтмен» в России Фото: скриншот видео

Американская кинокомпания Warner Bros приняла решение отменить прокат фильма «Бэтмен» в российских кинотеатрах за день до премьеры, которая должна была состоятся 2 марта 2022 года. Причиной стала спецоперация России на Украине.

- В свете гуманитарного кризиса на Украине WarnerMedia приостанавливает выход на экраны своего художественного фильма «Бэтмен» в России, — цитирует сообщение кинокомпании издание Deadline.

Фильм «Бэтмен» с Робертом Паттинсоном повествует о втором годе Брюса Уэйна в роли Темного рыцаря. Супергерой преследует серийного убийцу Загадочника и набирается опыта в борьбе с преступностью.

Напомним, утром в четверг, 24 февраля, президент России Владимир Путин выступил с речью, заявив, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Как подчеркнул российский лидер, в планы Москвы не входит оккупация Украины, однако намерена стремиться к демилитаризации незалежной.

Президент Украины Владимир Зеленский 25 февраля 2022 года подписал Указ о всеобщей мобилизации в стране. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте украинского лидера. Это решение глава государства принял «в связи с военной агрессией РФ против Украины и с целью обеспечения обороны государства».