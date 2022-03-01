Россиянка хотела заработать на падении акций нефтяных компаний и отдала мошенникам почти 2 млн рублей

Незнакомец сообщил Ирине, что из-за резкого падения цен на акции компании, можно хорошо заработать Фото: REUTERS

Нестабильная обстановка на рынке акций дала телефонным мошенникам новую уловку для обмана граждан. Так несколько дней назад на телефон 30-летней жительнице Одинцовского района Ирине В. (имя изменено) позвонил неизвестный мужчина, представившийся сотрудником одной из крупнейших нефтяных компаний России. Незнакомец сообщил Ирине, что из-за резкого падения цен на акции компании, можно хорошо заработать - дешево купить, а потом дорого продать. По заверениям «нефтяника» выгода от вложения может составить до 90% и чем больше вложишь сейчас, тем больше заработаешь потом.

Ирина подсчитала возможную прибыль и решила рискнуть по-крупному.

«Потерпевшая 30-летняя Ирина В.* оформила на себя несколько кредитов, общей суммой 1,9 млн рублей. После получения наличных, женщина перевела все деньги на предоставленные аферистом реквизиты. Телефонный мошенник подтвердил, что деньги поступили на счет и вскоре он купит для Ирины пакет акций. Однако, больше мужчина на связь не выходил. Спустя пару дней женщина поняла, что стала жертвой обмана и обратилась за помощью в полицию», - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

В настоящее время оперативниками возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ - Мошенничество в особо крупном размере. Полицейские разыскивают неизвестных аферистов.