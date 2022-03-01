Наталья Семионенко: Наша первостепенная задача – лесовосстановление

Наталья Симионенко, руководитель КГБУ «Иланское лесничество»

О том, как в лесничествах сохраняется баланс «вырубили-посадили» и сложно ли вырастить из семечка сосну, рассказала руководитель Краевого государственного бюджетного учреждения «Иланское лесничество» Наталья Семионенко.

– Наталья Юрьевна, чем занимаются лесничие, что входит в их обязанности?

– Обязанности лесничего огромны. Первостепенная задача – выполнение государственного заказа: лесовосстановление, охрана и защита леса, озеленение. Кроме того, мониторим пожары, вредителей, проводим лесопатологическое обследование, осуществляем санитарные рубки. А вот лесопользование только на третьем месте. Лесовосстановление сейчас модно, оно в тренде. Мы занимаемся сбором сосновой шишки, ее переработкой, заготавливаем семена, высеиваем, получаем сеянцы. В лесничестве два питомника: один на 30 гектаров в черте города и небольшой лесной питомник на 4,4 гектара. За сеянцами ухаживаем как за детьми – если засуха, то поливаем, чтобы проросли. Сеянцы болеют, например, им вредит снежное шютте, или так называемый снежный гриб, особенно опасное для молодых деревьев грибковое заболевание. Когда сходит снег, деревья покрываются грибком, теряют хвою, погибают. Чтобы этого избежать, обрабатываем поросль фунгицидами. Лес – возобновляемый ресурс, но чтобы срубить дерево, нужно немного времени, а вот вырастить – человеческой жизни может не хватить. Посчитайте, в нашем лесничестве возраст рубки деревьев 80+1 год. В других лесничествах края есть и 100+1. Сейчас есть еще одна хорошая тенденция – компенсационные посадки. Если необходимавырубка для нужд энергетиков, нефтяников, геологов – сколько вырубили леса, столько обязаны посадить. Так что задачи у лесничества обширные и объемные.

– Какова территория лесничества и какой у вас штат сотрудников?

– Территория «Иланского лесничества» 263 тысячи гектаров. Для сравнения – площадь Красноярска 379 км², это 37 900 гектаров. Получается, что площадь нашего лесничества почти семь Красноярсков. Все задачи, которые я перечислила, выполняет сравнительно небольшой коллектив – три участковых лесничих, три лесничих и четыре мастера. В «полях», вернее, в лесах работают 10 человек. Специалистов готовят Канский технологический техникум, Дивногорский техникум лесных технологий.

– Действительно, небольшой коллектив. Как им удается следить за такими площадями? Техника помогает?

– Мониторинг возгораний проводим дистанционно – через специальное оборудование. Высветилась точка – мы спешим ее обследовать и по возможности быстро потушить, чтобы пожар не распространился на большую площадь. В лесничестве обновлен автомобильный парк. У нас на вооружении два трактора МТЗ 82, новые УАЗы, есть грузовой автомобиль повышенной проходимости ГАЗ-66 «Чайка», снегоболотоход. В планах на 2022 год приобретение снегохода.

– Поговорим об озеленении. Где высаживаете саженцы, кроме лесных участков?

– Весной 2020 года заложили Сад Победы – на семи гектарах леса высадили 27 тысяч деревьев. На акцию пришло много людей, целыми семьями, вместе с детьми, несмотря на холодную погоду. Есть у нас и своя личная аллея – аллея лесников – 5 гектаров кедра. В 2021 году у нас было три контракта с администрацией Канска, мы занимались озеленением на улице Шабалина. Высадили 350 крупномерных сосен размером 2-2,5 метра. В оказании услуг по озеленению мы, можно сказать, новички, только начинаем этим заниматься, но и опыт, и техника – все есть. В этом году продолжим озеленять территории, но уже в нашем родном городе, в Иланском.

– Мы уже поняли, что работать лесником непросто. Есть ли у вас кадровый дефицит?

– Конечно, испытываем дефицит кадров. Молодежь неохотно идет в «лесники». Есть расхожее мнение, что мы работаем в каких-то избушках, землянках… Конечно, это не так. Признаю, наша профессия тяжелая. Помимо квалификации, компетенций, человек должен любить природу, лес. Я сразу после техникума пришла в лесничество, работаю уже 20 лет. Но мы стараемся сами вырастить себе замену. Бережному отношению к природе, к лесному богатству нужно учить с детства. У нас с 1998 года действует школьное лесничество «Лесное братство». Сотрудники лесничества рассказывают школьникам об особенностях своей работы, а ребята участвуют в краевых мероприятиях – школах лесной экологии, слетах школьных лесничеств. Помогают проводить агитационные акции – раздают листовки о необходимости бережного отношения к лесам. Участие в лесничестве – это и дополнительное образование, и профориентация, знакомство с возможной будущей профессией.

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