Ставки по вкладам резко выросли: Какие проценты дают крупнейшие российские банки и стоит ли сейчас открывать депозиты

Вслед за решением ЦБ поднялись ставки по вкладам в коммерческих банках Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ключевая ставка Центробанка подскочила в два с лишним раза - ещё неделю назад о таком не мог подумать, наверное, никто. Но из-за новых санкций запада в понедельник ЦБ резко увеличил ее с 9,5 до 20% годовых. Как объяснила глава Банка России Эльвира Набиуллина, это было сделано для того, чтобы повысить привлекательность депозитов и остановить отток денег со счетов.

Вслед за решением ЦБ поднялись ставки по вкладам в коммерческих банках. Разброс доходности – от 15 до 23%. Условия зависят от банка, срока и других особенностей того или иного вклада.

Пока условия поменяли не все банки. Некоторые лишь объявили, что повысят ставки. Им требуется время, чтобы определиться с тарифами.

Примечательно, что некоторые банки стали повышать ставки и по валютным вкладам. В последние годы они были нулевыми. А сейчас составляют от 3 до 8% годовых.

Напомним, с 24 февраля россияне сняли со счетов 1,8 трлн рублей. Это примерно 5% от всех средств граждан, лежащих в банках. Большинству клиентов удается снять деньги без проблем. Банки активно пополняют банкоматы, завозят новую наличность. Для этого ЦБ предоставил им несколько триллионов рублей. Ажиотаж потихоньку спадает. К примеру, если 25 февраля клиенты сняли 1,4 трлн рублей, то в понедельник – в разы меньше (около 300 млрд.).

Где в такое сложное время хранить деньги, каждый решает сам. Наверное, небольшую часть сбережений можно держать дома под подушкой. Для собственного спокойствия. А вот основную часть теперь довольно выгодно держать в банке. Ставки по вкладам вдвое превышают официальную инфляцию. И даже если цены будут расти, такая доходность компенсирует возможное обесценивание рубля.

Тем более что многие россияне снимали деньги, опасаясь конфискации. Слух об этом пустили некоторые депутаты. Но опасаться этого не стоит. Во-первых, в доходы российского бюджета сильно превышают расходы за счет дорогой нефти и низкого курса рубля. Хватит на все социальные нужды. Во-вторых, нет смысла обкрадывать собственных граждан, когда под рукой есть печатный станок.

Напомним, похожее резкое повышение ключевой ставки ЦБ и ставок в коммерческих банках произошло в декабре 2014 года. Тогда высокие ставки продержались чуть больше месяца. Кто успел, тот получил хороший доход.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Какие ставки предлагают банки

В рублях

В рублях

В долларах

В долларах

ТРЕВОЖНЫЕ ВОПРОСЫ НА ЗАСЫПКУ

- Высокие проценты – это хорошо. А вдруг банки начнут банкротиться?

Пока это маловероятно. Во-первых, в прошлые два года банковский сектор получал рекордную прибыль. Резервов накоплено много. Во-вторых, ЦБ планирует оказывать любую необходимую помощь банкам. Это облегчит их работу в нынешних непростых условиях.

- Ситуация непредсказуема. Об этом говорят все. Что будет, если банк, в котором у меня лежат деньги, все-таки обанкротится?

- С отдельными небольшими банками такое возможно. На этот случай в России давно работает система страхования вкладов. Суммы до 1,4 млн рублей застрахованы государством. В случае банкротства их вернут в полном объеме (если денег больше, их стоит разложить по нескольким банкам). Система работает без сбоев почти 20 лет. Все пострадавшие вкладчики получили компенсации от государства.

- А если речь о валютном вкладе?

- В таком случае компенсация будет производиться в рублевом эквиваленте. Так было всегда – валюту на счете меняли на рубли по курсу ЦБ на день отзыва лицензии. То есть, это даже выгоднее, чем менять валюту самостоятельно. Потому что в последнем случае обмен производится по курсу покупки банком. Это на несколько процентов меньше.

- Но до этого кризисы были только экономические. Сейчас все по-другому. Вдруг ЦБ отменит всю эту систему?

- В этом нет никакого смысла. Центробанку ничего не стоит напечатать под эти цели дополнительный объем денег.

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