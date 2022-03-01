В Театре им. Маяковского пока не знают, кто придёт на место Карбаускиса

Миндаугас Карбаускис написал заявление об увольнении по собственному желанию. Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

В конце прошлой недели появилась информация, что режиссер Миндаугас Карбаускис покидает пост художественного руководителя Театра им. Маяковского, который возглавлял 10 лет. «Я тоже ухожу!» – написал он на своей странице в Facebook.

Карбаускис не комментировал свое решение, сформулированное предельно лаконично. Но многие поняли: оно связано с событиями на Украине.

И теперь в театральном сообществе обсуждают, кто бы мог занять его место: многие почему-то решили, что Карбаускис уже уехал в Литву. И театр остался без худрука. Но это не так.

Как kp.ru сказали в пресс-службе Театра им. Маяковского, 25 февраля Миндаугас Карбаускис действительно написал заявление об увольнении по собственному желанию с поста художественного руководителя и передал его в Департамент культуры Москвы. Согласно Трудовому кодексу РФ, Департамент культуры должен расторгнуть с ним договор через две недели.

Напомним, что Карбаускис поставил немало хороших спектаклей не только на сцене Театра им. Маяковского, который не без его помощи стал одним из самых интересных театральных коллективов Москвы. При нем была открыта после капитального ремонта Сцена на Сретенке и вышли более полусотни премьер, получивших множество театральных наград.