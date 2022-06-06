Как уменьшить боли и воспаления в суставах, не повреждая желудок

Терапия включает в себя использование нестероидных противовоспалительных средств (НПВС), которые призваны купировать воспаление суставов. С этой задачей они справляются, однако могут существенно ухудшать состояние желудочно-кишечного тракта (ЖКТ)[2].

Как именно работают НПВС?

Нестероидные противовоспалительные средства блокируют синтез простагландинов – липидов, которые вызывают отеки и расширение сосудов[3]. За счет этого во многом и достигается обезболивающий эффект.

Однако вместе с этим, простагландины активируют выработку желудочного сока и повышают выработку слизи, которая защищает слизистую оболочку желудка. Именно поэтому НПВС могут вызвать проблемы с ЖКТ и особенно опасны для тех, у кого они уже есть.

Отдельно следует заметить, что некоторые отдельные НПВС могут вызывать повышение артериального давления и осложнений со стороны сердечно-сосудистой системы[4].

Есть альтернатива

В течение последних десятилетий ученые были озадачены поиском природного средства для поддержки здоровья суставов. И оно нашлось. На далеком африканском континенте произрастает мартиния душистая – растение, которое не только помогает справиться с неприятными ощущениями в суставах, но и безопасно для человеческого организма[5]. В Европе на ее основе производятся лекарственные препараты с доказанным клиническим действием.

Мартиния душистая способна:

• уменьшать отеки, снимать боль и воспаление, возвращая привычную подвижность[6]

• снижать концентрацию мочевой кислоты в крови, тем самым уменьшая вероятность того, что в суставной жидкости будут накапливаться соли[7]

Было установлено, что экстракт мартинии подавляет образование цитокинов, которые являются основными триггерами (пусковыми факторами) воспаления. Уменьшая содержание этих молекул, он предотвращает воспалительную реакцию[8]. Исследования растения все еще продолжаются, однако уже ясно, что экстракту мартинии удается снимать воспаление и уменьшать боль. Он показал хорошие результаты в терапии воспалительных заболеваний суставов: артритов и миалгии[9]. Кроме того, в ходе 2-х месячных наблюдений выяснилось, что прием экстракта мартинии душистой при ревматических болях приводил к тому, что около 60% людей уменьшали дозу или полностью прекращали прием синтетических противовоспалительных средств[10].

При этом чем дольше продолжается терапия, тем лучше результат: прием экстракта мартинии душистой в течение 1 года не только удерживал, но даже несколько увеличивал достигнутый в течение первых полутора месяцев эффект[11]. В течение эксперимента также удалось установить, что длительный прием экстракта растения не способен навредить здоровью[12].

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• Уменьшению воспаления и болезненных ощущений в суставах и позвоночнике без побочных реакций со стороны желудка

• Снижению риска разрушения хрящевой ткани и стимулированию ее восстановления

• Защите суставов от возрастных изменений

• Нормализации уровня мочевой кислоты

• Снижению потребности в применении нестероидных противовоспалительных средств (НПВС)

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