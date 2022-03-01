Бывший советник главы Пентагона: «Мы должны прекратить поощрять украинцев»

Бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор.

При администрации Дональда Трампа полковник в отставке Дуглас Макгрегор занимал пост советника главы Пентагона.

Высокопоставленный военный, выступив в эфире телеканала Fox News, озвучил свое мнение по поводу происходящего в Украине.

Слова Макгрегора поначалу ввели всех в ступор, но все больше и больше американцев стали задумываться над ними.

Макгрегор заявил, что лучший способ действий США в продолжающемся конфликте – невмешательство, а американцы и их западные партнеры не должны вооружать армию Украины.

- Мы должна прекратить поставки оружия и перестать поощрять украинцев умирать за безнадежное дело. – резюмировал он.

Более того, Макгрегор предложил украинским войскам сложить оружие.

Украина должна быть нейтральной, считает он, а якобы планируемую оккупацию Украины Россией полностью отвергает.

Ведущий программы настаивал на том, что в планах Москвы – захват всей территории Украины. «Я – не военный эксперт и даже не специалист в области географии, но после того, как будет взята Украина, Россия упрется в Польшу. То есть к России будет примыкать страна-член НАТО. А это значит, что Россия будет продолжать до тех пор, пока страны НАТО не закончатся», - озвучил журналист свой прогноз.

- Как раз это и не в планах Москвы. Если Украина подтвердит свой нейтралитет, то никаких общих границ с НАТО у России не будет. – парировал Макгрегор, добавив. - Мы приписываем Путину то, что он не хочет делать. Стало обычным делом демонизировать его и его страну.

И напомнил, что Украина занимает четвертое место с конца в рейтинге коррумпированности 158 стран мира.

- Там далеко не либеральная демократия: недавно господин Зеленский отправил в тюрьму журналистов и политических оппозиционеров. – добавил он.

Еще один ответ Макгрегора на вопрос ведущего поверг в шок американскую политическую элиту. Вопрос касался невмешательства США в аспекте введения антироссийских санкций, военной помощи Украине и даже фантазий ведущего на тему возможного поглощения Россией части украинских территорий.

Полковник уверенно ответил, что «не видит причин, по которым мы должны воевать с русскими из-за того, о чем они твердили годами, а мы игнорировали это».

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