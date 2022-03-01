Василий Ливанов поддержал российскую спецоперацию: «Я видел фашизм – и без труда узнал его на Украине»

Народный артист РСФСР Василий Ливанов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В первый день весны российские артисты и писатели опубликовали обращение к президенту со словами поддержки. В своем заявлении авторы отметили, что наша страна никогда не выступала зачинщицей войн, а наоборот, заканчивала их. Вот и сейчас спецоперация – единственный способ остановить кровопролитие длиной в восемь лет, когда «националисты убивают наших братьев и сестер в Киеве, Одессе, Донецкой и Луганской республиках».

Свою подпись под обращением поставил и Народный артист РСФСР Василий Ливанов, чьим гениально сыгранным Шерлоком Холмсом восхищается не одно поколение зрителей.

- Как же я мог не поддержать эту спецоперацию? Я же русский человек, - эмоционально ответил актер kp.ru. – Вы, наверное, не знаете, что такое фашизм. А я видел его своими глазами. Мне было шесть лет, когда началась война с Гитлером, и ребенком, переправляясь на пароходике по Волге, я попал под фашистскую бомбежку. Поэтому происходящее на Донбассе для меня – проявление самого настоящего фашизма, я без труда его узнал. Как они стреляют по городам, по школам, по детским садам, жилым домам – что же это такое? Чистый фашизм, чудовищный. И с этим новообразованием отмороженных фашистов мы вынуждены бороться. Кстати, не думайте, что вся Украина против России – это глупости. Большинство украинцев за Россию.

По словам Василия Ливанова, у России не было других вариантов, кроме как ввести войска.

- Если бы мы не начали спецоперацию, Украина восстановила бы ядерное оружие, - уверен артист. - Вы понимаете, что это такое, когда у вас под боком ядерное оружие и люди, которые вас ненавидят, бряцают им? Притеснение или даже нападение на Россию было вопросом времени. Почему? Да потому что существует западная идеология, прежде всего, американская. Они не терпят честной конкуренции – хотят быть единственными, самыми сильными в мире. И когда возникает еще кто-то, как, например, Россия, они в ярости. Поэтому украинская земля для них стала разменной монетой: решили нарядить Украину, как куклу, в ядерное оружие, и посмотреть, что будет.

Как подчеркнул Ливанов, поддержка спецоперации вовсе не означает, что деятели культуры не хотят мира.

- Я хочу пожелать россиянам победы, а украинцам – осознать, что с ними происходит, и остаться целыми и невредимыми, - продолжил артист. - Мы поддерживаем не кровопролитие, а тот результат, к которому стремится наш президент и армия, выполняющая его задачи: это устранение фашизма на Украине, превращение ее в нейтральное государство и нормальная жизнь украинцев. Все должно закончиться денацификацией и демилитаризацией. Чем быстрее украинские власти согласятся на эти условия, тем быстрее остановятся военные действия. Хотя для меня удивительно, как мы еще ведем с ними переговоры. Стали бы мы разговаривать с Гитлером? Я своими ушами слышал запись, как адъютант докладывал маршалу Жукову о том, что немцы просят переговоры. И знаете, что ответил Жуков? - «Да пошли они..!».

При этом санкции, которыми Россию обкладывает Запад, Василия Ливанова не пугают. Даже в том случае, если его вдруг захотят лишить почетного членства ордена Британской империи – эту награду актер получил в 2006 году за исполнение роли Шерлока Холмса.

- Если вдруг меня захотят лишить награды за заслуги в сфере искусства, значит, они идиоты, - считает Народный артист. – Хотя на самом деле я не думаю, что королева Елизавета II пойдет на этот шаг: у меня до сих пор висит указ, подписанный ей и принцем Филиппом. Но нас санкциями не напугать. Россия переживала такое, что санкции по сравнению с этим – плевое дело. Переживем и их.