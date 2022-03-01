Разбитая инсультом Елена Проклова прячется от поклонников Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Елена Проклова в начале января 2022 года перенесла инсульт. Актриса попала в реанимацию, ее состояние было тяжелым. Спустя два месяца стало известно, что знаменитость уехала из Москвы. Елена Игоревна спряталась от столичной суеты и поклонников в Сочи, где у нее есть роскошный особняк в горах.

Разбитая инсультом Елена Проклова набирается сил на Черноморском побережье. Она вместе с третьим мужем Андреем Тришиным построила в Краснодарском крае дом. Ближайшие несколько месяцев актриса намерена прожить в покое и максимально восстановиться после болезни. До осени выходить на сцену артистка не будет.

"Я уже целый месяц как выписалась, уехала из Москвы и живу спокойно у себя в Сочи. Сейчас сижу в горах и смотрю, как идет дождь. Вы не представляете, какая тишина и покой", - цитирует 68-летнюю Елену Игоревну Woman.ru.

По словам актрисы, она впервые в жизни отдыхает. "Хочу потянуть это время подольше, вот теперь у меня есть уважительная причина. Думаю, к сентябрю вернусь на сцену, раньше пока не планирую", - поделилась артистка своими планами.

Что касается жизни на два дома, то ее это ничуть не напрягает. "Мне не привыкать. Я работаю в Москве, живу то там, то в Сочи. Вообще, всю жизнь по гостиницам промоталась, провела в поездках. Так что мне нравится, что я везде", - резюмировала актриса.

К слову, она по-прежнему близка с бывшим мужем. "Андрей занимается стройкой в Сочи, за что я ему очень благодарна. И он единственный человек, с которым у меня было венчание. Мы остались друзьями, и у нас очень хорошие отношения. Но поскольку мы скрепили наш союз перед Богом, я до сих пор зову его своим мужем, а не бывшим", - откровенничала Проклова.