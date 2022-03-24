Кристина Орбакайте назвала американскую школу своей дочери Клавдии «инкубатором»

Кристина Орбакайте. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Кристина Орбакайте уже 16 лет счастлива в браке с бизнесменом Михаилом Земцовым. У мужа артистки американское гражданство, поэтому большую часть времени певица проводит в США. Звездная семья владеет недвижимостью в Лос-Анджелесе и в Нью-Йорке. Дочь супругов Клавдия учится в американской школе. Девятилетняя наследница Орбакайте растет умной и развитой девочкой. По мнению Кристины, внучка Аллы Пугачевой выглядит гораздо старше своих лет.

- Она выглядит взрослее своих лет. Она высокая, и у нее такое осознанное лицо. Но на деле, конечно, ещё ребенок. Она не злая и жизнь воспринимает достаточно наивно. И не хочется, чтобы она сталкивалась с жёсткими ситуациями. Если они бывают (в школе, еще где-то), мы не то, чтобы ее подготавливаем, а я стараюсь в шутку перевести, что да, в жизни может быть такое, и зависть, и ещё что-то, и нужно это воспринимать со здоровым пофигизмом, - рассказала Орбакайте в интервью журналу «Домашний очаг».

Кристине не нравится, что девочки в школе ее дочери одеваются в одном стиле. Певица эмоционально назвала учебное заведение инкубатором.

- У всех распущенные волосы, прямой пробор, одинаковая длина. Все одинаково одеты: кеды, легинсы, худи, куртки, рюкзаки. Да еще и маски теперь. Просто инкубатор. И у всех за день в школе всклокоченная голова, - жалуется Кристина.

Певица с мужем Михаилом Земцовым и дочкой Клавдией. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Певица старается следить за внешним видом дочки, но это не всегда удается.

- Я уже положила Клаве массажную щетку в рюкзак: «Хоть причесывайся там, если с распущенными волосами идешь, чтобы они у тебя были аккуратными». Я стараюсь это контролировать. Иногда заплетаю утром или делаю высокий хвост. Она идёт, но возвращается неизменно с распущенными волосами, резинка на руке, - сетует звезда.

Кристина с мужем окружают Клавдию любовью и стараются говорить ей только комплименты. Тем не менее, переходный возраст уже начинает сказываться, и между мамой и дочкой иногда возникает недопонимание.

- Клава, мне кажется, выросла быстрее, чем мальчики. Бум, и всё, 10 лет будет в марте. Сейчас смотришь фотографии, думаешь, какие щечки, какой пухлячок, что-то там милое говорила. А тут раз уже: «Вы меня не понимаете!», - говорит певица.

Напомним, кроме дочери у Кристины Орбакайте есть 30-летний сын Никита от гражданского брака с музыкантом Владимиром Пресняковым и 23-летний Дени от брака с миллиардером Русланом Байсаровым.