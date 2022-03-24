Стас Михайлов, Полина Гагарина, Тимати и Владимир Машков внесены в «черный список» властей Латвии. Вместе с ними — отец героя РФ комбата Вохи

Стас Михайлов попал в список "врагов культуры" Фото: Иван МАКЕЕВ

Каждый день мы узнаем про все большее и большее число ограничений в отношении России. Что спорт, который вне политики, что искусство — не осталось сфер, где представителей нашей страны не ущемляли бы.

Мало того, что из европейских филармоний уволили Валерия Гергиева, из Метрополитен-опера исключили Анну Нетребко, а концерты Дениса Мацуева отменили в Нью-Йорке.

Владимир Машков Фото: Михаил ФРОЛОВ

Теперь Латвия — маленькая постсоветская страна, где у множества российских звезд недвижимость и обширная аудитория — выкатила стоп-лист из известных артистов России. С соответствующим предложением выступил Минкульт страны. Идею молниеносно поддержали.

Тимати Фото: Борис КУДРЯВОВ

В список «врагов от культуры» попали Владимир Машков, Стас Михайлов, Вика Цыганова, Николай Расторгуев, Дмитрий Певцов, Никита Михалков, Тимати, Мария Ситтель, Дмитрий Губерниев, Тина Канделаки, Анастасия Макеева, Наталья Подольская, музыканты группы «Любэ», солист Мариинки Василий Герелло и даже безобидные Виктория Дайнеко с Алексеем Потехиным. Все эти артисты бывали в Латвии на отдыхе, выступали с концертами и творческими вечерами или участвовали в Рижском кинофестивале.

Всем им теперь запретили появляться на территории страны на неопределенный срок. Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич включил в список нежелательных для страны лиц 25 российских звезд первой величины.

Полина Гагарина Фото: Борис КУДРЯВОВ

Судя по всему, латвийские дипломаты не очень хорошо разбираются в предмете, поскольку в черный список «деятелей культуры» включен, к примеру, Артем Жога — подполковник ВС ДНР и отец Владимира Жоги (позывной Воха), погибшего при выводе мирных жителей из-под обстрела в Волновахе, которому посмертно было присвоено звание героя России.

Почему? Артистов решили закошмарить за то, что они не выступили против спецоперации России на территории Украины. Такова политика Латвии, на четверть состоящей из русских людей (по данным на 2021 год — более 460 тысяч человек): до этого президент страны Эгилс Левитс призвал запретить ретрансляцию российских телеканалов в стране.