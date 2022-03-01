Российский дирижер Валерий Гергиев уволен из Мюнхенского филармонического оркестра

Валерий Гергиев Фото: Валерий ШАРИФУЛИН/ТАСС

Валерий Гергиев уволен с поста главного дирижера Мюнхенского филармонического оркестра. Об этом рассказал обер-бургомистр (мэр) Мюнхена Дитер Райтер.

По словам Райтер, Гергиев не стал пересматривать свою оценку о политике российского лидера Владимира Путина.

- После того, как этого не последовало, остается только немедленное расставание. Все остальные вопросы мы проясним как можно скорее, — заявил мэр.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что российских студентов отчисляют из европейских вузов из-за спецоперации на Украине. По ее словам, такие случаи произошли во Франции, Чехии, Бельгии и других государств Европы.

Позже Минобрнауки обнародовало список вузов, в которых могут продолжить обучение российские студенты, столкнувшиеся с ущемлением своих прав за рубежом. Сообщается, что российские студенты, вернувшись из-за рубежа, могут продолжить обучение в Московском государственном университете им. М.В. Ломоносова, Санкт-Петербургском государственном университете, Высшей школе экономики, Московском инженерно-физическом институте и ряде других вузов.