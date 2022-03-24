Если верить киевскому телевидению, то войска Украины наступают уже где-то в подмосковных Химках

Российские войска ведут боевые действия в 20 км от Киева. Фото: Александр КОЦ

Вечером связисты каким-то образом наладили телевидение. Украинское. На тусклом небольшом экране рябило от тризубцев. Они были везде – на футболках ведущих, на вышиванках гостей, на экранах панелей, на тумбочках выступающих экспертов… В студии царила атмосфера великой перемоги (победы по украински. - Ред.). Наблюдать за этим действом, находясь в группировке российских войск в 20 километрах от Киева была неловко. За участников телешоу неловко.

Несчастным украинским телезрителям откровенно врали: про 105 сбитых российских самолетов, про 15 тысяч убитых «оккупантов», про сотни сгоревших танков «агрессора», про контрнаступления и окружения… У слушавших это должно возникнуть ощущение, что Вооруженные Силы Украины, как минимум, уже в районе подмосковных Химок. А то и припарковали «Абрамс» (американский танк. - Ред.) на Красной площади. Зачем тогда в Киеве вводят комендантский час на сутки, а в Харькове не умолкает сирена воздушной тревоги, эксперты телезрителям не объясняют. С экрана прямо в мозг лилась дистиллированная ненависть. Загадка, почему спустя месяц после начала спецоперации мы до сих пор этот поток не отрубим...

На занятых российскими войсками территориях украинского телевидения нет. Это не значит, что население тут же перековалось и вышло на улицы встречать освободителей с пирогами.

Во-первых, печь не из чего. Гуманитарная обстановка здесь складывается катастрофическая – вакуум власти заполнить некому, люди остаются предоставлены сами себе.

Во-вторых, большинству все равно, какая придет власть – лишь бы не было войны, вернулись бы свет, тепло, вода и любимый лимонад в магазине. А для этого нужна власть.

В-третьих, идеологические противники России никуда не делись и с исчезновением телевидения. В одном селе в хате обнаружили окровавленный военный рюкзак с экипировкой. В другом доме у военкома нашли аж 100 килограммов тротила – совсем недалеко от стратегического моста. Здесь тоже «советской власти» нет. И с этим надо что-то делать.

Экс-депутат Верховной Рады Украины Олег Царев в четверг заявил, что в Москве принято решение о создании военно-гражданских администраций на освобожденных от киевского режима территориях. И это сейчас, пожалуй, самое важное решение – кто-то должен заниматься восстановлением инфраструктуры, поставкой продуктов и предметов первой необходимости, поиском родственников – мой Телеграм-канал завален сотнями просьб проверить подвал по тому или иному адресу.

- На самом деле отношение к нам еще очень зависит от того, какая церковь в деревне, - рассказал мне офицер одной из спецслужб, который на личном энтузиазме создал подобие военно-гражданской администрации в одном из сел. – Если Московский Патриархат – то никаких претензий нет, все ровно. Если Киевский, то глаза отводят, руки за спину заводят, тараторят невпопад… Тут же район непростой – здесь земли давали ветеранам АТО (войны на Донбассе. - Ред.). Все они сейчас в отрядах украинской территориальной обороны по ту сторону линии фронта – реки Ирпень. А семьи – здесь. Но уже идут от них сигналы, что если в случае сдачи им ничего не будет и они смогут спокойно вернуться к семьям, то там готовы сложить оружие. Надо дать им понять, что это возможно. Как в свое время сделали в Чечне. Но пока они тоже в информационной блокаде и слушают украинское радио.

Российские военные, к слову, тоже находятся в «инфо-изоляции», новости из Киева до них не доходят. О том, что они «окружены в Буче, Ирпене и Гостомеле» и их «отрезали от снабжения», как об этом сообщил советник главы офиса президента Украины Арестович, бойцы узнавали от нас.

На передовые позиции под Гостомелем мы проехали как обычно, не испытав при этом никаких серьезных препятствий, если не считать укрепленных блокпостов российской армии. И вдруг увидели, что над ним, пожалуй, впервые за месяц не поднимаются клубы густого дыма. Российские войска подтянули на этот участок крупнокалиберную артиллерию, и десантники на аэродроме в кои-то веки получили передышку.

Свободен проезд и до Ирпеня, и до Бучи. Однако о полном контроле россиян над этим городом говорить пока рано. В Буче войсками РФ и вовсе сейчас окружено подразделение националистов. Блокада там российских военных - такая же пропагандистская уловка, как «великая иловайская перемога» 2014 года и «большая дебальцевская передислокация» в 2015-м. В отсутствие реальных успехов на фронте для украинской аудитории моделируются виртуальные победы, как в населенном пункте Макаров, из которого якобы выбили войска РФ. Но они его полностью и не занимали.

Тем временем в Харьковской области, по сообщению минобороны РФ, российские подразделения взяли под контроль город Изюм. И это открывает путь к блокированию группировки противника на Донбассе с Севера. От Изюма идет дорога на Славянск. А значит вся бывшая «зона АТО» в ближайшее время может оказаться в «котле».

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