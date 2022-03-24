Невероятная Украина: Мужчины в платьях и пасхалки от Зеленского

Мужик в женской одежде пытался сбежать из Мариуполя. Фото: Кадр видео

Травести-шоу под Мариуполем

Такое чудо бойцы сил ДНР обнаружили на выезде из Мариуполя. Мужик в женской одежде пытался сбежать из города. Нацепил на себя платье, шубу и туфли и таким образом хотел пройти незамеченным мимо блокпостов.

- Бойцы нацистских батальонов пытаются под видом мирных жителей выходить на нашу сторону, чтобы где-то раствориться и уйти, они зачастую ходят в женской одежде, - рассказал командир батальона сил ДНР майор Олег Кокарев. - Этот клялся, что он мирный житель, что он здесь живет. Ну, по крайней мере, по нему видно, что это боевик.

Всех задержанных, по словам Кокорева допрашивают и отправляют в соответствующие инстанции.

Стоит отметить, что это не первый такой задержанный травести. Вообще переодеваться в женское - это тренд последних дней на Украине. Например, на украинско-румынской границе остановили женщину с ребенком для проверки документов. Но при ближайшем рассмотрении она оказалась не совсем уж женщиной.

Переодевшись, заботливый отец пытался избежать мобилизации. Фото: СОЦСЕТИ

Киевлянин взял паспорт жены, своего ребенка, нашел себе наряд по размеру, парик, накрасился и попытался прорваться в толерантную Европу. Переодевшись, заботливый отец пытался избежать мобилизации. Теперь горе-уклонисту (-тке) придется отвечать по закону - по настоящим документам он все-таки мужчина, а значит, его либо все-таки призовут в армию, либо посадят, как дезертира.

Гоголь, конечно, тоже переодевался в женские платья, когда играл в театре, но не в том надо было брать пример с легендарного земляка, не в том…

Кстати, тактику переодевания украинцы переняли напрямую у боевиков ИГИЛ*. Они тоже пытались скрываться от правосудия переодеваясь в женщин. Но, стоит признать, что им-то попроще - надел никаб и только глаза и видны.

* Запрещенная в России организация.

Не говори «Гоп»!

Все-таки готовились… В военкоматах Херсонской области были обнаружены медали «За взяття Криму» и документы к ним, на которых не хватает только подписи Зеленского. Количество найденных наград и другие подробности не сообщаются (настоящие ли это медали или просто значки - еще выясняют).

Херсон уже с 2 марта полностью под контролем российских войск, там установлена временная администрация. Вот они и обнаружили уже готовые награды при обыске военкоматов.

Эта находка становится очередным подтверждением, что удар по Донбассу, и как теперь оказывается еще и по Крыму, Украина все-таки готовила. Об этом в своем обращении говорил президент Владимир Путин, не раз заявляли в Минобороны, ссылаясь на данные разведки, а еще в руки наших военных попали карты вооруженных сил Украины, захваченные в Херсонской области.

Действительно, судя по этим картам, атака на Крым готовилась, причем, в ней активно должно были участвовать военно-морские силы НАТО. Еще наши военные узнали, что все поля в регионе просто заминированы и затянуты колючей проволокой, соответственно, ни каком земледелии говорить не приходится.

Медаль за взятие Крыма Фото: СОЦСЕТИ

Все-таки Zрада!

А ведь предупреждали!

Еще 5 лет назад Владимир Зеленский оставил себе на будущее пасхалочку.

Бдительные зрители заметили в сериале «Слуга Народа», где нынешний президент Украины играет учителя, который стал президентом, удивительное совпадение. По сюжету уже избранный глава государства заходит в административное здание, после чего на весь экран появляется надпись «Рада". Но через секунду она становится «Zрадой». При этом латинская Z - ну очень уж напоминает обозначение российских войск, которые сейчас проводят спецоперацию на Украине.

"Послание из будущего" в кадре сериала "Слуга народа". Фото: Кадр видео

Тут очень важно отметить, что эта серия «Слуги народа» вышла на экраны в 2017 году.

«Ну очень похоже на послание из будущего», - удивляются в сети.

"Яка гарна пасхалочка в сериале "Слуга народа", - отметил в своем Телеграм-канале наш специальный корреспондент Александр Коц.

Рада - это, напомним, то же самое, что у нас Госдума, а «зрада» в переводе с украинского - «предательство».

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