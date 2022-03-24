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Политика24 марта 2022 19:10

Невероятная Украина: Мужчины в платьях и пасхалки от Зеленского

Сводки новостей из Украины удивляют с каждым днем все больше. Тут мужчины делают вид, что они женщины, потому что бегут, тут Зеленский сам себя кошмарит. Мы собрали для вас самые удивительные эпизоды
Валентин АЛФИМОВ
Валентин АЛФИМОВ
Мужик в женской одежде пытался сбежать из Мариуполя.

Мужик в женской одежде пытался сбежать из Мариуполя.

Фото: Кадр видео

Травести-шоу под Мариуполем

Такое чудо бойцы сил ДНР обнаружили на выезде из Мариуполя. Мужик в женской одежде пытался сбежать из города. Нацепил на себя платье, шубу и туфли и таким образом хотел пройти незамеченным мимо блокпостов.

- Бойцы нацистских батальонов пытаются под видом мирных жителей выходить на нашу сторону, чтобы где-то раствориться и уйти, они зачастую ходят в женской одежде, - рассказал командир батальона сил ДНР майор Олег Кокарев. - Этот клялся, что он мирный житель, что он здесь живет. Ну, по крайней мере, по нему видно, что это боевик.

Всех задержанных, по словам Кокорева допрашивают и отправляют в соответствующие инстанции.

Стоит отметить, что это не первый такой задержанный травести. Вообще переодеваться в женское - это тренд последних дней на Украине. Например, на украинско-румынской границе остановили женщину с ребенком для проверки документов. Но при ближайшем рассмотрении она оказалась не совсем уж женщиной.

Переодевшись, заботливый отец пытался избежать мобилизации.

Переодевшись, заботливый отец пытался избежать мобилизации.

Фото: СОЦСЕТИ

Киевлянин взял паспорт жены, своего ребенка, нашел себе наряд по размеру, парик, накрасился и попытался прорваться в толерантную Европу. Переодевшись, заботливый отец пытался избежать мобилизации. Теперь горе-уклонисту (-тке) придется отвечать по закону - по настоящим документам он все-таки мужчина, а значит, его либо все-таки призовут в армию, либо посадят, как дезертира.

Гоголь, конечно, тоже переодевался в женские платья, когда играл в театре, но не в том надо было брать пример с легендарного земляка, не в том…

Кстати, тактику переодевания украинцы переняли напрямую у боевиков ИГИЛ*. Они тоже пытались скрываться от правосудия переодеваясь в женщин. Но, стоит признать, что им-то попроще - надел никаб и только глаза и видны.

* Запрещенная в России организация.

Не говори «Гоп»!

Все-таки готовились… В военкоматах Херсонской области были обнаружены медали «За взяття Криму» и документы к ним, на которых не хватает только подписи Зеленского. Количество найденных наград и другие подробности не сообщаются (настоящие ли это медали или просто значки - еще выясняют).

Херсон уже с 2 марта полностью под контролем российских войск, там установлена временная администрация. Вот они и обнаружили уже готовые награды при обыске военкоматов.

Эта находка становится очередным подтверждением, что удар по Донбассу, и как теперь оказывается еще и по Крыму, Украина все-таки готовила. Об этом в своем обращении говорил президент Владимир Путин, не раз заявляли в Минобороны, ссылаясь на данные разведки, а еще в руки наших военных попали карты вооруженных сил Украины, захваченные в Херсонской области.

Действительно, судя по этим картам, атака на Крым готовилась, причем, в ней активно должно были участвовать военно-морские силы НАТО. Еще наши военные узнали, что все поля в регионе просто заминированы и затянуты колючей проволокой, соответственно, ни каком земледелии говорить не приходится.

Медаль за взятие Крыма

Медаль за взятие Крыма

Фото: СОЦСЕТИ

Все-таки Zрада!

А ведь предупреждали!

Еще 5 лет назад Владимир Зеленский оставил себе на будущее пасхалочку.

Бдительные зрители заметили в сериале «Слуга Народа», где нынешний президент Украины играет учителя, который стал президентом, удивительное совпадение. По сюжету уже избранный глава государства заходит в административное здание, после чего на весь экран появляется надпись «Рада". Но через секунду она становится «Zрадой». При этом латинская Z - ну очень уж напоминает обозначение российских войск, которые сейчас проводят спецоперацию на Украине.

"Послание из будущего" в кадре сериала "Слуга народа".

"Послание из будущего" в кадре сериала "Слуга народа".

Фото: Кадр видео

Тут очень важно отметить, что эта серия «Слуги народа» вышла на экраны в 2017 году.

«Ну очень похоже на послание из будущего», - удивляются в сети.

"Яка гарна пасхалочка в сериале "Слуга народа", - отметил в своем Телеграм-канале наш специальный корреспондент Александр Коц.

Рада - это, напомним, то же самое, что у нас Госдума, а «зрада» в переводе с украинского - «предательство».

ТРАНСЛЯЦИЯ

Военная спецоперация на Украине 24 марта 2022: прямая онлайн-трансляция

Сайт kp.ru в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 24 марта 2022 года (подробности)

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