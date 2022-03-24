«Если с моей дочерью что-либо случится, я буду винить в этом вас»: мэр украинского города обратился к Зеленскому

Мэр Купянска Геннадий Мацегора, у которого сотрудники СБУ похитили 20-летнюю дочь Фото: Кадр видео

Мы уже как-то начали привыкать к тому, что на нынешней Украине существует самый настоящий культ русофобии. Когда украинцу по отношению к русскому или к "сепару" позволено все, что только придет ему в голову. Но события последних дней доказывают, что нынешние "свидомые" бандеровцы не делают, по большому счету, разницы между русскими и своими же согражданами-украинцами, если последние не отвечают высоким требованиям диктуемого из Киева патриотизма.

- Если с моей дочерью что-либо случится, я буду винить в этом Вас, - обратился к президенту (пока еще) Украины Владимиру Зеленскому мэр Купянска Геннадий Мацегора (по фамилии понятно, что украинец, как вариант, потомок запорожских казаков). Причина обращена проста до тривиальности и чудовищна по своей сути – сотрудники СБУ похитили его дочь, 20-летнюю Дарью, которая с начала марта перебралась в Ивано-Франковск. По всей видимости, дочь, поддавшись украинской пропаганде, решила эвакуироваться в, как она думала, безопасное место подальше от русских. Но явно не учла характера и мстительности родных "патриотов" из служивых. Или их начальства.

Три дня назад Дарью задержали сотрудники СБУ и увезли в неизвестном направлении. Мацегора связался с представителем уполномоченного по правам человека Верховной рады, после чего его дочь пообещали отпустить домой к концу дня. Но не отпустили. И даже не рассказали, где и в каких условиях ее содержат. Все обстоит с точностью до наоборот.

- Сейчас нам поступают угрозы о расправе над моей дочерью. Владимир Александрович, если вы считаете, что я, как мэр города, совершил должностное преступление и один без оружия не противостоял вооруженной армии, судите меня. Если вам нужна моя жизнь, возьмите ее. Но помогите спасти дочь, - в отчаянии обращается мэр Купянска, городка в Харьковской области, к главному на Украине человеку. И завершает свою просьбу уже настоящей угрозой. - Если с ней что-нибудь случится, я в этом буду винить вас!

За что похитили Дарью? За папу. Вернее, за то, что российские войска заняли Купянск еще в конце февраля без боя, там никто не погиб, а город не превратился в руины. Правда, в Купянске не было ни частей ВСУ, ни нацистов из добробатов, но кого волнуют такие мелочи. Тогда ведь получается, что это Зеленский виноват, поскольку оставил город без защиты. Но Зеленский априори на нынешней Украине виноват быть не может.

Впрочем, сейчас совсем о другом. Сейчас о том, что в происходящем нет ничего нового – это типичная тактика бандеровцев: взятие заложников из числа родных, лучше всего, детей, превращение населения в живой щит, террор мирных жителей, пытки с изуверствами и т.д.

Не зря же губернатор Тернопольской области пообещал сдавать в СБУ всех, кто посмеет критически отозваться о действиях президента Зеленского или правительства страны.

- Меня уже начинает тревожить ситуация раскачки внутри государства и области о том, что неправильно делает Президент, неправильно делает Генеральный прокурор, куда смотрит полиция. Следите за своим монитором! – предупредил губернатор Тернопольщины Владимир Труш своих земляков. - Этим вы дестабилизируете область, Украину, вы помогаете врагу. По каждому из таких "диванных" экспертов, которые будут комментировать действия Правительства, Президента будет заниматься Служба безопасности, Нацполиция, контрразведка и все другие службы, которые имеют к этому отношение.

В общем, о Зеленском либо хорошо, либо на подвал.

ТРАНСЛЯЦИЯ

Военная спецоперация на Украине 24 марта 2022: прямая онлайн-трансляция

Сайт kp.ru в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 24 марта 2022 года (подробности)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мариуполь своими глазами — это теперь филиал ада

Спецкор КП Дмитрий Стешин побывал в больнице, накрытой украинскими «Градами». Больница «работает» - живые лежат в коридорах вместе с мертвыми, в палатах трупы до потолка, а на соседних улицах - бои (подробности)

Сколько еще продержится Украина: объясняем, что показал месяц военной операции

На вопросы «Комсомольской правде» ответил экс-главком Сухопутных войск России генерал-полковник Владимир Чиркин (подробности)

Месяц спецоперации: Олигархов раскулачили, Фейсбук* закрыли, «звезды» отчалили. Да мы мечтать об этом не могли

Ровно месяц назад 24 февраля Россия начала спецоперацию на Украине (подробности)