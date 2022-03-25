Провести налоговую амнистию, построить криптогорода и запретить коллекторов: что депутаты Госдумы предлагают правительству

В пятницу, 25 марта, премьер РФ Михаил Мишустин начал серию встреч с думскими фракциями в преддверии своего ежегодного отчета в Госдуме, который пройдет 7 апреля. Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

В пятницу, 25 марта, премьер РФ Михаил Мишустин начал серию встреч с думскими фракциями в преддверии своего ежегодного отчета в Госдуме, который пройдет 7 апреля.

Первыми в Белый дом пришли депутаты ЛДПР. Правда, на этот раз с ними не было их лидера Владимира Жириновского (со 2 февраля он находится в больнице с коронавирусом).

- Непросто начинать такой разговор без вашего бессменного руководителя. Мы все знаем, что он сейчас мужественно борется с болезнью, с тяжелой болезнью. Хочу и от себя лично, от всех, кто здесь присутствует, пожелать ему здоровья, - обратился Мишустин к депутатам.

Он рассказал, что познакомился с Жириновским в 90-х и знает его, как «блестящего профессионала и патриота своей страны».

Солировать от лица депутатов в отсутствие Жириновского пришлось замруководителя фракции ЛДПР Ярославу Нилову. Он рассказал, что ЛДПР предлагает провести финансовую амнистию и отменить штрафы за неуплату кредитов.

- Необходимо провести амнистию финансовую, простить хотя бы части граждан долги за услуги ЖКХ, убрать всевозможные штрафы, пени за те же кредиты, - сказал Нилов.

- По поручению президента правительству предстоит запустить новые, более эффективные механизмы поддержки граждан, получения ими достаточных доходов, - уклончиво ответил Мишустин.

Депутаты от ЛДПР также предложили заморозить тарифы ЖКХ, а еще временно освободить от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) граждан, которые получают зарплату ниже 20 тысяч рублей.

ЛДПР настаивает и на введении по всей стране продовольственно-лекарственных сертификатов, чтобы поддержать покупательную способность россиян.

- Мы прекрасно понимаем, что сегодня задача, связанная с обеспечением продовольственной безопасности, с тем, чтобы на полках были необходимые товары первого потребления, в первую очередь продукты питания - это основная наша задача, - заметил в ответ Мишустин.

Кроме того, ЛДПР предлагает создать фармацевтическое агентство и открывать государственные аптеки в тех местах, где бизнес к этому не готов. Мишустин с идее открытия госаптек согласился.

Еще одна инициатива депутатов - обуздать работу коллекторов. Как отметил Нилов, финансовое положение людей будет ухудшаться, а коллекторы будут россиян сильнее душить.

- Поэтому наше предложение пусть жесткое, пусть радикальное, но нам надо хотя бы временно запретить коллекторскую деятельность в нашей стране, - отметил Нилов.

Депутаты ЛДПР также предложили создать в России криптограды - офшорные зоны в некоторых регионах страны для владельцев цифровой валюты.

- Люди, у которых есть криптовалюта, смогут туда приезжать, легализоваться, платить льготные налоги и реализовывать свои проекты, - сказал Нилов, отметив, что фракция выступает категорически против запрета крипты.

- Необходимо интегрировать механизм оборота цифровых валют в финансовую систему страны, но, без сомнения, решать такие вопросы можно только совместно с Центральным банком, чтобы оценивать риски, которые в том числе криптовалюты создают для денежного обращения России, - ответил Мишустин.

Депутаты от «Новых людей» говорили о трудоустройстве выпускников вузов без опыта работы, инвалидов и сирот.

- Правительство обязательно окажет им дополнительную помощь при трудоустройстве, в частности, выпускников колледжей и вузов без опыта работы, а также инвалидов, детей-сирот, родителей несовершеннолетних детей и молодых людей без среднего и профессионального образования, - пообещал премьер.

Лидер «Новых людей» Алексей Нечаев в своем обращении к Мишустину то и дело, что хвалил правительство.

- Я бы особенно отметил мораторий на проверки бизнеса, когда у предпринимателей есть заботы, как сохранить рабочие места, у других людей, как остаться на работе, когда нужно строить новые цепочки технологические, финансовые. В этот момент бизнесу точно не до проверок. Этот мораторий очень хорош, как и планы по субсидированию процентных ставок, - похвалил Нечаев кабмин.