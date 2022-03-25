Хороший русский — виноватый русский?

Протестующие в Барселоне Фото: REUTERS

«Комсомольская правда» попросила своих собкоров и читателей рассказать, как изменилось отношение к россиянам на Западе за последний месяц.

Испания

Экс вице-мэр Красногорска Ростислав Мурзагулов:

Чувствую себя в американской шкуре

- Чувствуешь ли ты в Испании, что происходит сейчас в Украине?

- Еще как! Такое раньше я видел только в отношении к американцам в Ираке и Сербии. Мы же привыкли, что США – мировой жандарм. Теперь и я в американской шкуре. Даже квартиру россиянам теперь снять почти невозможно. Перезванивает хозяин квартиры: «А как вы относитесь к Украине?» Я говорю: «У меня девушка - украинка». Перезванивает через час, дает трубку своему другу украинцу. То есть не поленился, приехал к нему. И тот мне задает вопросы: «К спецоперации как вы относитесь?» Квартиру все равно не сдали... События в Украине здесь обсуждаются везде, и когда говоришь, что из России, лица вытягиваются.

- То есть идет круглосуточный допрос?

- Причем он перекрестный: где ты был последние 8 лет, зачем приехал, не живешь ли на коррупционные деньги. А есть уже совершенно шовинистические вещи – негласный запрет в банках для россиян снимать больше 300 евро.

- Только гражданам России запрещено?

- Только нам! Если ты из России, тебе блокируют всё.

- Но по какому праву?

- Негласная разнарядка. Европейцы, впечатление, сейчас все дружно переехали в Советский Союз. Происходящее не имеет ничего общего с европейским, западным либерализмом. Это все просто жуткая, невероятная озлобленность. Я такого никогда в жизни не видел.

- Но что формирует столь бурное общественное мнение?

- У 100 процентов населения абсолютно однополярная позиция по поводу конфликта России и Украины. Хотя я считаю, что это конфликт России и США, а Украина - просто выступила поводом. Раньше был один мировой жандарм на всю планету, это наши замечательные американские друзья, которые подобное тому, что сейчас делает Россия на Украине, делали, наверное, сотни раз в своей истории, но все это им сошло с рук. А на попытку России стать жандармом номер два последовала очень консолидированная и жесточайшая реакция со всего мира сразу. Причем в адрес вообще всех россиян. По сути, нам говорят: Америке можно, а вам нет.

- А нам можно?

- Не знаю, стоило ли пытаться превращаться еще в одну Америку. Может, россияне другим сильны? Если про Америку известно, что она во Вьетнаме бомбы сбрасывала на головы несчастных людей, то про Россию - что у нас Чайковский, Достоевский, Менделеев.

- Как на это все реагируют русские?

- Настроение у наших очень угрюмое. Никто не ощущает личной ответственности за то, что происходит, никто не готов на себя брать чью-то вину. Если она есть.

США

Спецкор «КП» в Нью-Йорке Алексей Осипов:

Рекомендуют свалить обратно — в Россию

- Трудно сейчас быть русским в США?

- Приведу пример. «Нью-Йорк Таймс» не побоялась опубликовать статью о судьбе русских бизнесменов в Нью-Йорке. Владелице русского ресторана с безобидным названием «Света» угрожают. Рекомендуют свалить обратно в Россию. Причем сама Светлана эмигрировала в Штаты в далеком 1993-м аж из Харькова. Такая же ситуация со знаменитой «Русской чайной» рядом с одним из самых известных концертных залов в США. Чайная была основана белоэмигрантами, принадлежит инвесторам из Южной Кореи, большая часть персонала – вообще выходцы из Украины. Но и от них требуют социальной ответственности – вывесите украинский флаг, заявите о своей позиции...

- Русские подчиняются?

- А куда денешься? У тебя обязательства перед сотрудниками, акционерами, бюджетом. В конце концов, это дело всей твоей жизни. Поэтому приспосабливаются - кто-то меняет название, убирает слово «русский». Кто-то, как Светлана, меняет русские блюда на восточноевропейскую кухню.

- Это солидарная ответственность за Украину?

- Да. Здесь такая мода. На сайтах крупных корпораций появился раздел «социальная, солидарная ответственность», мол, помогаем спасти дельфинов, китов, льды, африканских беженцев. И вот сейчас все внезапно переключились на Украину, и требуют того же от обычных людей. Честно говоря, мне непонятно это обязательство. Почему это условие для нормальной жизни здесь?!

- На бытовом уровне как это выглядит?

- В посольстве РФ в Вашингтоне работает специальная линия - для сообщений о случаях дискриминации, угроз в адрес российских граждан. Махровой русофобии, в виде мордобоя, пока нет. В США к мордобою всегда относились аккуратно - за него можно получить хороший срок. Но в будущем, это может произойти. Движение «Жизни черных важны» внедрило в американское общество идею - кое-кому с определенным цветом кожи или принадлежности к определенной расе дозволено всё. Поэтому ни одного уголовного дела по поводу массовых погромов, грабежей магазинов так и не было доведено до конца. То же самое, боюсь, может произойти и по отношению к русским. Потому что, если совсем недавно можно было и ограбить, и унизить, и заставить целовать сапоги только потому, что ты принадлежишь к определенному этносу, не вижу больших препятствий к расцвету русофобии.

Чайная была основана белоэмигрантами, принадлежит инвесторам из Южной Кореи, большая часть персонала – вообще выходцы из Украины. Но и от них требуют социальной ответственности – вывесите украинский флаг, заявите о своей позиции... Фото: Shutterstock

Финляндия

Собкор «КП» в Хельсинки Алексей Варенов:

Требуют присягнуть Западу

- Как с русофобией в Финляндии? - Жизнь русскоязычных всегда была непростой. Сложнее, чем людям с финской фамилией, найти работу, открыть банковский счет, а некоторые виды деятельности вообще закрыты по закону (даже если ты получил гражданство). Раньше дискриминация носила скрытый характер, сейчас ситуация меняется. Консульство России собирают многочисленные примеры – оскорбления, расистские высказывания, угрозы, игнорирование. Жертвами становятся не только русские, но и белорусы, эстонцы, украинцы, то есть все, кто говорит на русском языке.

- Самый типичный случай?

- Ресторан «Блины» в Хельсинки держит пара из Питера, оба с украинскими фамилиями. Как-то к ним зашел украинец, устроил скандал. Рейтинги заведения покатились вниз. Теперь в «Блинах» повсюду жовто-блакитная символика. Хозяевам заведения пришлось выступить в соцсетях с заявлением о поддержке Украины. Так русскоязычным посылается четкий сигнал: если хочешь остаться здесь - ты должен быть на стороне Запада. Должен ему присягнуть.

- Людям приходится ломать себя?

- Это как бы если спросили: кого ты любишь, папу или маму?

- Но возможно же признать ошибки родителей, но не отрекаться от них?

- В Европе сейчас сложилась общая ответственность за происходящее. Как говорят некоторые политологи, не разобравшись в ситуации вокруг Украины, значительная часть населения приняла на себя эту ответственность. То есть человек виноват только потому, что он русский. Но самое главное – присягай не присягай – это все равно ничего не меняет, потому что сосед, с которым ты раньше общался, не будет здороваться.

- Но почему русские не уезжают?

- Не могут. Обязательства перед семьей, детьми. Но сейчас они чувствуют себя гораздо более русскими, чем раньше.

- Чем это закончится?

- Конфликты будут усиливаться. Количество прибывших из Украины удвоилось. И помимо возможных уличных ссор и драк, это колоссальная конкуренция на рынке труда. Прибавьте к этому раздражение финнов из-за увеличения нагрузки на социальную сферу, так как Европа обязалась три года содержать украинских беженцев.

Канада

Журналист «КП» в Торонто Эвелина Азаева:

Прокалывают колеса за надпись «Комсомольская правда»

В Канаде самая большая и влиятельная украинская община. Достаточно напомнить, что заместитель премьера Канады украинка. И русофобия сейчас исходит не от коренных канадцев, а исключительно от украинской общины. Например, в Калгари и в Виктории в русских церквях облили красной краской двери. В Торонто разбили стекла в большом популярном русском магазине. Бывает украинцы в магазине накидываются на русских, бросают в них разными предметами. Вызвали полицию и составили протокол. Эта ситуация длится с 2014 года, у моей машины, например, неоднократно прокалывали колеса из-за надписи «Комсомольская правда». Но сейчас опаснее. Приходится даже иногда прятать георгиевскую ленточку.

ВЗГЛЯД ИЗ РОССИИ

Так можно дойти до Четвертого Рейха

Иван Грачев

Давайте скажем прямо. В истерике ко всему русскому в странах Запада (заметьте, только там, а не в Китае или Турции, не в Бразилии или Египте) виновата их блистатетельная машина пропаганды. Когда все газеты Британии выдают залп одинаковых обложек: «Русские разбомбили роддом на Украине», ну, попробуйте, скажите, что не по команде. И потом «не по команде» ни одна газета не дает опровержения: извините, нас подставили, это постановка самих украинцев...

Ставки в противостоянии с Россией подняты так, что второго мнения не допускается. И сами политики Запада уже вынуждены грести по гребню этого цунами, которое породили. Иначе карьеры пойдут ко дну. Им уже приходится "по просьбам из народа" вводить все более адские санкции против Москвы, кидать все больше оружия в пекло Украины, продлевая агонию ее нынешнего состояния.

Чем это кончится?

Возможно, как с движением «Жизни черных имеют значение» страсти схлынут. Не встают же уже футболисты на колени перед матчами. А как вставали! Потерпите месяц или год.

А если не схлынут, кончится грустно, жестко. Для всех. Запад накрутит себя до состояния Четвертого Рейха. До запрета Достоевского с Машей и Медведем, до сегрегации русских и похода на Восток. Прямо на наши «Кинжалы» с «Авангардами»...