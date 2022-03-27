Верка Сердючка высмеяла рыдающую в Европе Светлану Лободу

Лободе досталось от Верки Сердючки Фото: GLOBAL LOOK PRESS

К нападкам украинских коллег по шоу-бизнесу за последний месяц наши артисты уже привыкли. Однако, и среди звезд с украинским паспортом единодушия нет: Анастасия Приходько едко высказывается в адрес Макса Барских, звезда Playboy Дарья Астафьева унижает Светлану Лободу: мол в своем слезном видеообращении о событиях на Украине она говорит на "каком-то птичьем языке".

А на этот раз Лободе досталось от Верки Сердючки, а точнее, выступающего в образе разбитной народницы Андрея Данилко. В интервью Ирине Шихман на ее YouTube-канале артист высмеял рыдания певицы на камеру.

- Я когда видел плачущих... меня это раздражало. У меня не было сопереживания. Может, я такой, - заявил Данилко по видеосвязи, сидя перед камерой в своей квартире в Киеве. - Я вижу эту фальшь. И у Светланы Лободы тоже. Когда я вижу пятый дубль, меня это раздражает: "Как я плакала в этом дубле? Давайте еще раз, ребята, давайте еще раз. Ыыыыы...!". Дай бог, чтобы я был не прав. Но у меня такое ощущение. Это ситуация, когда уже нет второго стула (видимо, когда нельзя усидеть на двух стульях. - Ред.). Ты определись, все поймут.

Напомним, в том самом видео, записанном еще 28 февраля, рыдающая Светлана Лобода назвала себя украинской певицей, которая последние четыре года жила в России. Теперь же, по ее словам, она живет в Европе и не может прийти в себя от ужасов происходящего на Украине, где у нее осталась вся семья. Теперь заработанные в России деньги (ценник на корпоратив с Лободой в последние годы составлял 100 тысяч евро) экс-"ВИА Гра" тратит на помощь украинским беженцам. Однако, эксперты сомневаются в искренности переживаний певицы. Так, по словам продюсера Кирилла Чибисова, Лобода отказалась от украинского паспорта в пользу гражданства Мальты.

- Светлана давно консолидировала все свои капиталы на Мальте. У нее, как и у остальных артистов из Украины, было пять последних жирных лет, когда они заработали миллионы. Им не страшно жечь мосты, когда у них на счету лежат 200-300 миллионов долларов. Все эти слезы по поводу Украины заказные. Ничего они не льют. Они сидят себе у бассейна и пьют коктейли. Кто в Дубай полетел, кто — в Марбелью. Никто не остался в Киеве, - высказался продюсер.