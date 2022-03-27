Осудившие спецоперацию Вера Брежнева и Валерий Меладзе согласились спеть на вечеринках российских богачей

Певица Вера Брежнева Фото: Борис КУДРЯВОВ

Вера Брежнева и Валерий Мелазде, выступающие против спецоперации на Украине, оказались согласны петь для российских миллионеров на частных вечеринках. Журналисты РЕН-ТВ дозвонились директорам артистов под видом заказчиков и выяснили, что принципиальная позиция звезд становится не такой принципиальной, когда речь идет о гонорарах в валюте.

В частности, как заявил директор певицы Сергей Сметанин, Веру не смутит, что заказчик - россиянин. Мол, она с пониманием относится к ситуации.

- По гонорару я могу, насколько это сейчас возможно, срезаться. Обычный наш гонорар - 50 евро (речь о 50 тысячах евро. - Ред.), но сейчас с учетом курса можем обсудить сразу минус 10, то есть 40 на руки, - сообщил директор.

Выступление Валерия Меладзе оказалось дороже.

- 70 тысяч евро, - огласил директор артиста Сергей Луппов. - Плюс расходы на проживание, транспорт. Оплата - не проблема: дадим вам заграничный счет.

Поделился помощник и бытовым райдером певца, куда оказались включены: перелет бизнес-классом и вип-зал в аэропорту, арендованный для артиста "Мерсесдес" не старше трех лет, а также две бутылки 12-летнего виски Macallan.

Впрочем, экспертов это не удивляет: так, продюсер Кирилл Чибисов еще в начале спецоперации уверял kp.ru, что украинские и оппозиционно настроенные звезды продолжат как ни в чем не бывало выступать на вечеринках российских миллионеров, особенно за рубежом.

- Артисты за деньги споют и спляшут где угодно и перед кем угодно. А за двойной гонорар - хоть в балетной и пачке и парике, - уверен продюсер. - Я не хочу сказать, что они мерзавцы. Но артисты не имеют моральных принципов, они так устроены: лицедейство, смена ролей - это их суть. А вот что касается виски и прочих изысков в райдерах - это, как правило, требование не артистов, а их обслуживающего персонала. Они зарабатывают мало, так хоть дорогого алкоголя выпьют. Сколько раз мне присылали райдер с выпивкой и спиртным на 50 - 100 тысяч рублей. Звонишь директору и он на голубом глазу предлагает: "Переведи мне деньги на карту и я это вычеркну".

В шоу-бизнесе, по словам Чибисова, все люди в окружении артиста работают без письменных договоренностей.

- Например, сейчас случилась вся эта ситуация с Верой Брежневой. На что она всегда может сказать, что директор не имеет к ней никакого отношения, был уволен еще месяц назад и за его высказывания она не отвечает, - продолжает Кирилл Чибисов. - В шоу-бизнесе так принято: не должно быть никаких подтверждений того, что артист и помощники как-то связаны друг с другом. Более того: все мобильные номера директоров на самом деле оформлены на других людей. И это сделано в тех же целях: чтобы в скользкой ситуации ничего нельзя было доказать.

Ну а главное, что все звезды предпочитают расчет в наличных, и эту серую схему вряд ли что-то может изменить.

- Это теневой бизнес, который никто не может посчитать. Артисты не заключают договоров, не дают расписок - это просто не принято, - говорит продюсер. - Звезды уровня Брежневой и Меладзе работают следующим образом: либо им привозишь деньги, как правило, наличными в евро, либо, если хочешь подписать договор и выставить счет по безналу, обращаешься в концертное агентство - его услуги повышают ценник примерно на треть. Простая аналогия: вы можете купить в магазине пылесос за 10 тысяч наличными, либо оплатить картой, но уже 15 тысяч. И что вы выберете? Так и заказчики звезд выбирают кэш.

В том, что артисты сейчас останутся на мели, эксперт сильно сомневается. За "тучные" годы с 2000-х годов большинство из них заработали колоссальные суммы и вывели деньги из России.

- За них не стоит переживать: свои заработки они капитализировали за рубежом: купили недвижимость, открыли счета. Единственное, чего сейчас боятся звезды - что их счета в зарубежных банках будут заблокированы. Все, кто их имеет, переживают, что их начнут трясти, требуя подтвердить легальность миллионов: доказать, что деньги заработаны честно, с них заплачены налоги и т.д. Сделать это, получая гонорары в наличных без всяких документов, артисты не смогут, - считает Кирилл Чибисов.