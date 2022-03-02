Дональд Трамп обвинил Байдена в украинском кризисе

Убедительную победу в ежегодном опросе одержал экс-президент США Дональд Трамп Фото: REUTERS

Выступая перед сторонниками, бывший глава Белого дома Дональд Трамп обвинил Байдена в проблемах, возникших на Украине.

- На Украине сейчас не должно быть войны. Для человечества ужасно, что Байден, НАТО и Запад столь отвратительным образом провалились, позволив ей начаться, - приводит пресс-служба Трампа его заявление.

Бывший президент также уверил своих сторонников, что очередная победа Республиканской партии не за горами.

– Демократы все узнают на своем горьком опыте затем еще раз в ноябре 2024 года. Мы сделали это дважды. Мы сделаем это снова в третий раз, – заявил Трамп.

Участники Конференции консерваторов (Conservative Political Action Conference/CPAC) тоже определились с кандидатом на президентских выборах в 2024 году.

Убедительную победу в ежегодном опросе одержал экс-президент США Дональд Трамп, набравший 59% голосов, передает CBS.

Ближе всего к Трампу по уровню поддержки избирателей от партии стоит губернатор штата Флорида Рон Де Сантис, которого по праву считают восходящей звездой политики. Вместе с тем, ближе всех вовсе не означает «рядом» – по уровню поддержки Де Сантис отстает от Трампа более чем в два раза с 28% голосов.

Остальные кандидаты не сумели собрать более 2%, а среди них такие известны в США и мире личности как экс-госсекретарь Майк Помпео, бывший вице-президент США Майк Пенс, сенатор Тед Круз и другие политики.

Примечательно, что при голосовании по бюллетеням, в которые не включен Трамп, Рон Де Сантис набирает аж 61% голосов, а его ближайшие оппоненты – по 6%. Если же в бюллетенях появляется Трамп – все внимание сразу же переключается на него.