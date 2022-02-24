Итоги опроса: Трамп победит Байдена на выборах в 2024 году

Дональд Трамп. Фото: REUTERS

Согласно опросу, организованному специалистами Emerson College из американского Бостона, популярность экс-президента США Дональда Трампа превысила поддержку главы Белого дома Джо Байдена на 4%: если бы выборы проводились сейчас, то 48% отдали бы свои голоса за Трампа и 44% – за Байдена.

Результаты исследования подтверждают мнение о том, что уровень общественной поддержки действующего президента страны продолжает снижаться.

– За последний год президент Байден стал свидетелем того, как одобрение его работы перевернулось с плюс 10 до минус 8, – заявил глава исследовательского отдела Emerson, профессор Спенсер Кимбелл.

Помимо отношения к нынешнему и бывшему президентам страны, авторы исследования выяснили отношение американцев к насущным проблемам.

Оказалось, что общественное беспокойство по поводу пандемии в последнее время значительно снизилось.

Примечательно, что серьезной угрозой коронавирус считают в основном демократы, тогда как республиканцы напротив уверены в том, что на сегодняшний день пандемия представляет умеренную угрозу.

В то же время, большинство американцев, принявших участие в опросе, заявили, что сейчас основной проблемой они считают инфляцию – именно этот экономический показатель оказал основное воздействие на выбор респондентов в плане голосования.