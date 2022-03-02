Маневр Киссинджера: 50 лет назад США переломили ход Холодной войны, помирившись с Китаем

Генри Киссинджер, работавший советником по нацбезопасности в администрации Никсона, «другом России» не был. Был, скорее, циничным прагматиком Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ВАШИНГТОН ПРОИГРАЛ… ПОЧТИ

Начало семидесятых. Американцы несут огромные потери во Вьетнаме и вскоре с позором сбегут оттуда. Внутри США — дела ещё хуже: рост преступности, многотысячные антивоенные митинги, расовые бунты, убийства оппозиционных политиков (в одном только 1968 году застрелены борец за права темнокожих Мартин Лютер Кинг и популярный кандидат в президенты Роберт Кеннеди). Победитель в главной гонке XX века, Холодной войне, казался совсем не очевиден.

Напротив, всевозможные социалистические режимы объединяли две трети населения Земли. Включая и самую населённую страну — Китай. Тогда он был иным: бедный, с отсталой аграрной экономикой и преимущественно деревенскими жителями — но уже с ядерным оружием, идеологией «собственного пути» и имперскими амбициями. Вдобавок, отношения с США попросту отсутствовали: Вашингтон признавал в качестве «правильного Китая» только Тайвань — этакий аксёновский «Остров Крым», где после поражения в гражданской войне местная «белая эмиграция» создала своё мини-государство. А в Пекине же властвовал основатель и бессменный лидер КНР — товарищ Мао Цзэдун.

Однако и элиты США тогда были не те, что сейчас. В 1968 году президентом стал республиканец, консерватор, термоядерный американский националист — Ричард Никсон. Которой полностью изменил мировой баланс к выгоде своей страны. Причём безо всякой войны, одними лишь выверенными дипломатическими шагами. Как? Сыграв на противоречиях между двумя другими полюсами силы, Москвой и Пекином.

ХИТРОСТЬ КИССИНДЖЕРА

Как стать успешным президентом? Окружить себя правильными советниками. В США тогда было два главных эксперта по геополитике, представлявших полярные точки зрения. Первый, махровый русофоб Збигнев Бжезинский, настаивал на войне с Москвой по всем фронтам. Хотя, как показывает история, открытое внешнее давление лишь всегда сплачивало наш народ — в отличие от обманчиво-дружеских объятий «западных партнёров».

Эту вторую точку зрения — сотрудничать с конкурентами, извлекая из того больше выгоды, чем они — отстаивал Генри Киссинджер, работавший советником по нацбезопасности в администрации Никсона. Конечно, «другом России» он не был — скорее, циничным прагматиком.

И верно определил самую неустойчивую костяшку домино в социалистической системе — КНР. Воздействуешь на неё — и одним щелчком вызовешь каскадный эффект во всём мире. Так начался знаменитый «Пекинский манёвр» Киссинджера, когда в августе 1971-го он тайно посетил Поднебесную и убедил Мао встретиться с президентом США.

Вы посмеётесь: всё настолько просто? Воообще-то нет. Никсон ковал карьеру на яром антикоммунизме, даже взлёт во власть — когда в 1952 году Эйзенхауэр назначил его вице-президентом США — состоялся благодаря тому, что молодой политик сделал себя имя, разоблачая «скрытых красных». Буквально — Никсон был активнейшим членом одиозной Комиссии по расследованию антиамериканской деятельности, вычищавшей из госструктур «врагов народа», по большей части мнимых. И теперь этот человек должен был прилететь в коммунистическую страну, расшаркиваться перед красным вождём.

Однако Никсон показал: ради государственных интересов можно заключить самые неожиданные альянсы и презреть идеологические разногласия.

Генри Киссинджер и Ричард Никсон Фото: GLOBAL LOOK PRESS

«МНЕ НРАВЯТСЯ ПРАВАКИ», — СКАЗАЛ МАО

Дальнейшее было делом техники. Спустя семь месяцев после подготовительного вояжа Киссинджера, 21 февраля 1972 года, Никсон прилетел в Пекин. Товарищ Мао был уже стар и болен, перенёс внеплановую госпитализацию буквально за неделю до этого. Но встреча нужна было обоим — презрев немощь, основатель КНР встретил «капиталистического реакционера» у трапа самолёта. Жестокий правитель, которому ничего не стоило дать добро на репрессии тысяч человек в годы «культурной революции», при виде нового друга источал восточную лесть:

— Мне нравятся «праваки», — болтал Мао с Никсоном, имея в виду его радикально-правые взгляды, — когда такие политики берут власть, это просто прекрасно!

С юмором у председателя КНР тоже было всё хорошо.

— Наш общий друг Чан Кайши (лидер Тайваня) будет недоволен, — говорил Мао, пожимая руку Никсону. Тот в ответ лишь улыбался. Ведь ранее Тайвань был «приоритетным американским партнёром». Но, конечно, контакты с огромным материковым Китаем сулили куда больше выгод, чем с маленьким островом.

Никсон провёл в Народной Республике целую неделю. Включая и часовую личную беседу с Мао. Впрочем, по воспоминаниям членов американской делегации, тот скакал в разговоре с темы на тему, и особо продуктивным общение не было.

— Есть соблазн абсолютизировать этот азиатский вояж 37-го президента США: мол, одним махом Никсон с Киссинджером перечертили карту мира, развалили соцлагерь, да и вообще, «открыли Китай», словно Колумб — Америку. Это, конечно, не так, — говорит в беседе с kp.ru доктор исторических наук, эксперт-китаст Сергей Буранов. — Интенсивные контакты между Вашингтоном и Поднебесной имели место и раньше, особенно в годы Второй мировой. Да и говорить о «единстве КНР и СССР», которое Никсон и Киссинджер якобы подорвали, тоже не приходится. Трещина в Восточном блоке возникла ещё лет за 15 до того. Во многом из-за необдуманной политики Хрущёва: например, его чрезмерно резкую критику Сталина китайцы восприняли как «ревизионизм» и «предательство социализма». А в 1969 году трения между двумя сверхдержавами вылились в вооружённый конфликт на уссурийском острове Даманский… Ну и, наконец, бурный рост Китая, открывшегося для западных инвестиций, начался уже сильно после Никсона — в восьмидесятые.

Тем не менее, подчёркивает эксперт, США одержали главную победу — на информационном фронте. Кажется, ни одно международное событие ранее не освещалось в СМИ с подобным размахом. Телевидение и радио транслировали каждый шаг президента почти в прямом эфире. Никсон стоит рядом с Мао… Никсон на Великой китайской стене… Никсон в традиционном пекинском театре… Эти фото облетали мир так же, как изображение первого американского астронавта на Луне за три года до того.

Мао Цзэдун Фото: GLOBAL LOOK PRESS

СЕЙЧАС ЭТОТ ТРЮК ПОВТОРЯЕТ РОССИЯ!

Всего через три месяца, в мае 1972-го, Никсон посетил СССР, подписал с Брежневым договор о взаимном ограничении вооружений. Разумеется, такие визиты готовятся сильно заранее. Но был ли бы красный Кремль столь уступчивым, не лежи в кармане американцев «китайская карта»? Мол, сейчас мы пришли с миром, но вообще-то можем заключить с КНР полноценный военно-политический союз, и тогда ракеты НАТО окружат вас ещё и с юго-востока… Похоже на блеф? Рискните и проверьте.

Итоги известны. Семидесятые остались в памяти по обе стороны железного занавеса как «золотое десятилетие разрядки». Похоже, то и был хитрый план Киссинджера. Советская экономика может успешно работать в военно-мобилизационном режиме, но в битве за набитые холодильники она безнадёжно проиграет уважаемым западным партнёрам. Эту американскую «колбасную победу» почувствуют обитатели СССР — и сами откроют ворота своей неприступной крепости. Как, собственно, и произошло.

Но с тех пор мир сильно изменился. В начале прошлого десятилетия вашингтонские элиты спохватились: как же так, мы перенесли почти все фабрики в Китай — даже айфоны там собирают — и у нас возникли целые «штаты ржавого пояса» с разваленной промышленностью. При президенте Трампе США начали с Китаем экономическую конфронтацию, пытаясь вернуть оттуда производство.

B мае 1972-го, Никсон посетил СССР, подписал с Брежневым договор о взаимном ограничении вооружений Фото: EAST NEWS

И тут очень удачно возникает Россия. Так сказать, разбивая прежде монолитный «мировой капиталистический лагерь»: дорогие китайцы, можете продолжать свои таможенные войны с американцами — ввязываться не будем, не наше дело. Просто обеспечим вам прочный тыл с севера и будем поставлять нефть и газ по приемлемым ценам и долгосрочным контрактам. А там уж вы дальше сами разбирайтесь, у кого экономика в мире №1 — у США или КНР.

Неудивительно, что, вопреки постоянной антироссийской истерии собственных СМИ, с нашим лидером был готов встречаться и Трамп, и его сменщик Байден. Нейтралитет (хотя бы нейтралитет!) России в американо-китайской схватке всем жизненно необходим. Взамен Белый дом может пообещать многое — например, не мешать возвращению Украины в зону российского влияния.

И тут самое интересное — что обо всём этом думает Генри Киссинджер. Ведь именно его дипломатическую стратегию мы столь творчески переосмыслили. Сам дедушка до сих пор жив (и дай бог здоровья), ему идёт 99-й год…