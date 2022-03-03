Сергей Жвачкин, губернатор Томской области: Прихожу домой, а жена плачет - подруга пишет ей что ненавидит, что она русская

Томский губернатор Сергей Жвачкин Фото: предоставлено пресс-службой

... В четверг, 3 марта, утром мне позвонил мой давний знакомый и герой моих публикаций, Томский губернатор Сергей Жвачкин:

- Слушай, Александр, ты извини, что вторгаюсь в твою епархию, но - не могу молчать! Накипело.

- А что случилось-то, Сергей Анатольевич?

- Да, понимаешь, вчера вечером прихожу домой, а жена плачет...

- А почему?

- Да я уже все подробно описал тебе в «объяснительной». Сейчас вот прямо и пришлю. Если хочешь - можешь дать в «Комсомольской правде».

И уже через 15 минут он прислал мне на электронную почту письмо с такой подписью: «Сергей Жвачкин, отец двух дочерей, дед шести внуков».

С разрешениям автора публикуем письмо полностью.

«Вчера жена со слезами показала в чате слова её знакомой: «Я ненавижу, что я русская!»

...А в информационном пространстве крутятся письма представителей шоу-бизнеса против спецоперации на Украине.

Интернет исполнен злорадства против действительно великих Валерия Гергиева и Дениса Мацуева, которые никогда Родину не предавали.

На митингах в русских городах выходят сотни русских - чтобы рассказать, что они не любят Россию.

В течение первых минут после объявления санкций на некоторые товары в магазинах мгновенно поднялись цены.

Несколько миллиардеров, пусть пока и глухо, но ропщут на вынужденные ограничения.

Тысячи людей, не желая знать правды, как заворожённые, пересылают друг другу фотки и ролики с фейками.

И всё это не в Америке или Европе. Все это «Сделано в России».

Не хочу и не буду говорить о совести, патриотизме. Нет времени.

Тех русских, которым стыдно, что они русские, мы уже потеряли.

Тем юным, которых ещё не тронула ржа русофобии, нужно показывать образцы Русского мира и учить любить свою Родину.

А тех, кто Русский мир ненавидит, а Родины стыдится - просто отпустить туда, где их мир.

Все 30 лет после развала СССР мы старались воспитать русских людей.

Но не все ими стали, и, увы, понятно, почему.

Почему организации типа Навального и Ходорковского, про которые много лет все знали, кто они и на чьи средства существуют, работали в нашей стране многие годы?

Почему годами разрешали существовать таким одиозным каналам, как «Дождь» (признан СМИ-иноагентом, - прим. ред)?

Почему при написании сочинения на тему «Ваш герой» старшеклассники пишут фамилии Бузовой и Собчак?

Это вызывает у простых, настоящих россиян даже не раздражение. Это просто уничтожает веру русских людей в своё государство.

Потому что мы – не такие. И нас – большинство.

Пока большинство.

А их, условно русских, пока меньше.

Меня учили в Советском Союзе, что демократия – это когда из ста человек 99 хотят белое, то один оставшийся может, и вправе любить чёрное, но это не значит, что 99 должны делать то, что нравится одному.

Сегодня мир учит новой демократии – мнение 99 ничего не значит, если оно не совпадает с мнением одного.

И - стремятся все перевернуть с ног на голову.

Я голубой – ты тоже должен стать им.

Я поп-звезда, а ты нет – учись у меня.

Я известный актёр – бери пример с меня.

Я известный блогер – слушай меня.

Да, у каждого есть право на своё мнение. Но это мнение, если оно используется как учение других, должно исходить от людей глубокой нравственности и духовности.

От людей, русских не по паспорту, а по духу.

Нельзя путать свободу с вседозволенностью.

Нельзя путать юмор с пошлыми высказываниями о своей стране. К ней надо относиться так, как к своим родителям – с любовью и пониманием всех недостатков.

И фраза нашего классика «Жить в обществе и быть свободным от общества» проверена временем.

И американец Кеннеди был прав, когда сказал: «Не спрашивай, что твоя страна может сделать для тебя - спроси себя, что ты можешь сделать для неё».

А все те, про которых я сказал выше, забыли про главное: всё, что они достигли, произошло в России и благодаря России.

Но, забыв и просто наплевав на это, они, которые считают себя «элитой» страны, но, одновременно называя ее «Рашкой», не могут называться русскими.

Это ничтожное меньшинство, раздутое соцсетями до гипертрофированного состояния.

И государство должно понимать это. Перестать заигрывать с теми, кто стыдится быть русским. Кто не понимает русских. Кто провоцирует русских.

За годы перестроек и революций у нас сложилось скособоченное, часто оскорбительное отношение к власти. Да, сделано много ошибок и принято достаточно много необдуманных решений.

Но если мы государство и хотим им оставаться, нельзя позволять себе глумиться над ним.

Критика – да, предложения – да, наказание виновных – пожалуйста.

Но не всеобщая вакханалия, к которой нас призывают криками «Ату ее, эту власть!».

Без обоюдного доверия власти к людям и наоборот нельзя построить процветающее государство.

И в этом – главный залог счастливого будущего России.

Это главная задача для всех нас».

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