Похоронили в стеклянном гробу: дочь «бабы Нины» из сериала «Слепая» рассказала правду о даре матери

Актриса Ирина Кравченко. Фото: Личный архив

Сериал «Слепая» на телеканале ТВ-3 идет с 2014 года. С запуска проекта роль главной героини ясновидящей бабы Нины играла актриса Ирина Кравченко. Вскоре после того, как фильм стал популярен, в интернете появились мошенники, которые от имени бабы Нины и ее внучки Ани (ее играет Елена Митюкова-Степанян) предлагали страждущим избавление от всех болезней. Получив деньги, аферисты исчезали. 11 декабря 2020 года актриса Ирина Кравченко умерла, в фильме ее заменила «дочка Раиса». Но в Интернете баба Нина и ныне здравствует и по-прежнему предлагает свои услуги.

А потом обманутые мошенниками пишут:

«Я из Миасса, обратилась за помощью к бабе Нине и Ане за помощью, они обещали сделать так, чтобы мой парень бросил пить. Я взяла кредит, перевела им 132 тысячи рублей. Но меня обманули. Что мне делать?»

«24 тысячи отправила, сегодня еще 41 просят за обряд. Мне кажется, или это «развод»? Можно ли на них пожаловаться?»

«Собрали все деньги, что были в доме, плюс бабушкину пенсию. Перевели им. Карта, на которую перевод ушел, на бабу Нину оформлена. Вот ведь как все продумали».

В соцсетях появились группы, где жертвам обманщиков объясняют, как быть дальше: писать заявление в полицию, страничку аферистов блокировать. Но мошенников меньше не становится, и избавление от бед они предлагают от имени бабы Нины, Раисы и Ани – и от каждой по отдельности и от всех разом. Иногда действуют при помощи чужих взломанных страничек – так в январе прошлого года своего аккаунта лишился 14-летний подросток из Казахстана.

- Люди ведь верят, что имеют дело с настоящей ясновидящей и ее семьей, - объясняет администратор одной из разоблачающих групп Михаил Ц. – И на мой взгляд, немалую роль здесь играет тот факт, что в титрах к сериалу не прописано, что эта история – вымышленная, там нет привычных подписей с именами актеров. Люди думают, что баба Нина — реальный человек, а фильм основан на подлинных историях исцеленных. Мошенники этим и пользуются.

Только в последнее время в конце каждой серии стала появляться картинка с предупреждением о том, что в интернете действуют мошенники, которые выдают себя за героев проекта «Слепая», и призыв не доверять им.

Проблемы со зрением

Ирина Кравченко, сыгравшая бабу Нину, не профессиональная актриса. Удивительно, но на сцену, а потом в кино ее привело слабое зрение и совпадение с судьбой ее главной героини.

Ирина Кравченко на сцене театра. Фото Долгопрудненского театра "Город

Родилась она зрячей. Как и баба Нина, в детстве получила травму: на детской площадке какой-то мальчик случайно попал ей в глаз, из-за чего со временем начались проблемы с глазами.

- Сначала мама работала бухгалтером, но после 40 лет начала слепнуть, не помогали ни очки, ни лекарства, - рассказала корреспонденту kp.ru дочь актрисы Анастасия. – Работу пришлось сменить, она устроилась на предприятие ВОС (Всероссийского общества слепых), но осталась все такой же жизнелюбивой и самостоятельной, какой была раньше: пекла пироги, тщательно следила за собой, всегда подкрашивала брови и губы, прежде чем куда-то выйти.

Днем Ирина Кравченко неплохо ориентировалась в пространстве: видела силуэты, поэтому ее можно было, скажем, посадить на электричку в Москве и встретить на нужной станции в Подмосковье.

Актерская карьера

Ирина Кравченко всегда мечтала выступать на сцене, но нужно было растить пятерых детей (четыре сына и дочь), поэтому воплотить мечту в жизнь ей удалось уже после того, как они стали взрослыми. Попав на завод, она пошла в местный кружок самодеятельности, а оттуда - в театр «Внутреннее зрение», где вместе с другими инвалидами по зрению участвовала в спектаклях, с которыми труппа даже ездила на гастроли по близлежащим городам.

Телеканал ТВ-3 искал героиню для нового проекта, которой не придется изображать слепоту. Претенденток было три, выбрали Ирину Кравченко. Дали ей личного водителя и ассистента, которые помогали решать все проблемы. Взяли с нее подписку о неразглашении обстоятельств съемок – это всех устроило, потому что позволяло актрисе сохранить инкогнито и избежать возможных визитов поклонников. Это стало особенно актуально, когда сериал набрал популярность.

- Какового это – добиться успеха, когда тебе почти 70? Нам с вами не понять. Но ей прямо захотелось жить, она, наконец, делала то, о чем всегда мечтала, - вспоминает Анастасия. – А как она учила роль – это же невероятно! Приезжала ее ассистентка и вслух зачитывала текст, а мама записывала его огромными буквами черным маркером на листах А4. А потом учила под светом прожекторов, которые мы ей специально установили. Как-то мы с ней поехали на отдых, так она в чемодан упаковала несколько пачек бумаги – мама даже в отпуске продолжала заниматься любимой работой.

Неожиданная смерть

В конце 2020 года Ирина Кравченко заболела коронавирусом. Тяжело, с многочисленными осложнениями. Звезду сериала «Слепая» госпитализировали.

- Все произошло так неожиданно: вот только мне позвонили, сказали, что состояние стабильно, есть шанс и она идет на поправку, и тут другой звонок: «Ваша мама умерла». Я была в шоке, - говорит Анастасия. – Спасибо телеканалу, который взял на себя организацию похорон: они даже нашли стеклянный гроб, чтобы мы могли попрощаться с мамой по-человечески, хотя она и была ковидной больной.

Место упокоения Ирины Кравченко знают только родственники – никто из них не хочет, чтобы поклонники сериала, которые принимают актрису за ясновидящую бабу Нину, приходили к ней на могилу в поисках чуда.

Дар Божий?

Была ли Ирина Кравченко действительно ясновидящей? Вероятно, нет. Был ли у нее дар? Ее семья считает, что да:

- Моя прапрабабушка, вполне возможно, была ясновидящей. По крайней мере, людей лечила. Дар этот передается через поколение, но научить мою бабушку всему, что знала, «прапра» не успела – та только в травах разбиралась, - рассказывает Анастасия. – Я верю, что у мамы тоже был дар, но не было времени его развивать.

По словам Анастасии, вскоре после смерти мамы, она почувствовала что-то вроде толчка, после чего «посчитала» ее, как говорят нумерологи, и получила подтверждение своим догадкам о скрытых способностях погибшей. А у нее самой вскоре после этого обострилась интуиция:

- Как-то мы ехали с мужем с дачи. От нее ведут две дороги: одна прямая – Новая Рига и вторая – старая, петляющая по деревням Волоколамка. Когда мы подъезжали к повороту, меня буквально начало трясти. Я попросила мужа свернуть на старую дорогу. Он послушался, а минут через 20 мне позвонила моя подруга, которая выехала чуть позже нас, но поехала по Новорижскому шоссе. Так вот она попала в огромную пробку, которая образовалась из-за страшной аварии – пять машин в кювете. Если бы мы не свернули, то вполне вероятно, могли и сами попасть в эту аварию, - считает Анастасия.

За успехом «бабы Нины» она не гонится, видя своими глазами, как много аферистов могут этим воспользоваться. А поклонникам сериала советует не доверять никому и проблемы решать своими силами: уж лучше следовать примеру реальной Ирины Кравченко, которая всего добилась своим трудом, чем ее сценическому амплуа.