«Мой любимый город»: Внезапно пропавшая Наташа Королева рассказала, где сейчас находится

Наташа Королева. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Месяц назад Наташа Королева неожиданно пропала из соцсетей. Певица перестала выходить на связь и публиковать новости из своей жизни. Поклонники решили, что Наталья, как и многие звезды, с началом событий на Украине покинула Россию и уехала за границу. Тем более, что ей есть где переждать непростые времена – ее мама Людмила Порывай живет в США. Однако накануне Королева прервала долгое молчание и опубликовала свежий пост в своем Telegram-канале. Артистка рассказала, где она сейчас находится.

Судя по всему, Наташа и ее муж Сергей Глушко решили не покидать родину. Королева сообщила подписчикам, что приехала в Санкт-Петербург.

- Ну, здравствуй мой любимый город! Питер всегда спасает, он из всех бед выручает. Знает он, что меня гложет! И мне непременно поможет, - написала Наталья.

Певица поделилась видеороликом, снятым в номере отеля. На заднем плане в кадре мелькает ее сын Архип, разбирающий вещи.

Артистка сообщила поклонникам, что находится в Санкт-Петербурге. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Впрочем, не исключено, что за минувший месяц Наталья все-таки побывала у мамы в Майами. Певица хранила молчание, однако ее сын Архип Глушко опубликовал в соцсетях снимок, на котором он позирует в окружении зелени и пальм. Скорее всего, молодой человек вместе с родителями слетал в гости к бабушке.

Наташа Королева часто гостит у матери в США. Артистке нравится теплый климат Майами, однако она не раз говорила, что не хочет переезжать за океан. Артистку смущает дороговизна тамошней жизни. Певица признавалась, что так и не обзавелась недвижимостью на берегу океана. Поэтому во время каждого приезда гостит у мамы.

- Моя мама в свое время подсуетилась, купив в Майами несколько квартир, которые сейчас сдает. Поэтому, когда мы приезжаем в Майами, она одну из квартир отдает нам, - рассказывала Королева.

Артистка говорит, что не хочет платить за апартаменты в Америке высокие налоги и грабительские коммунальные платежи. По мнению звезды, содержать квартиру в Майами очень невыгодно.

- Все, что есть — мамино. В Майами очень дорогое обслуживание. Ежегодный налог, ежемесячная оплата квартплаты, счетов за свет, воду, - сетовала Королева.

Людмила Порывай живет в США с 90-х годов. Овдовевшая мама звезды встретила там свое счастье и снова вышла замуж. Ее муж – далеко не бедный человек. Супруг Людмилы Ивановны – владелец нескольких ресторанов. Одним из первых он открыл в Майами заведение русской кухни, и с тех пор процветает. К слову, Порывай как-то призналась, что в Штатах она не работала ни дня. Но, тем не менее, получает там неплохие деньги - минимальную пенсию по старости.

- В Америке я получаю пенсию. Я ни одного дня не работала, и у меня пенсия - 600 долларов по старости (более 46 тысяч рублей. - Ред.).

Мама Королевой живет в просторной квартире, расположенной в престижном жилом комплексе на берегу океана. С ее балкона открывается вид на небоскребы Майами и синеющее вдалеке море. Людмила Порывай рассказывает, что ежедневно ходит на пляж, где она загорает, занимается спортом и общается с людьми.