Известная артистка рассказала, как Игорь Николаев навестил больную Аллу Пугачеву

Игорь Николаев. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Алла Пугачева и Игорь Николаев дружат много лет. Когда-то молодой композитор принес певице песню "Айсберг", которая стала хитом на десятилетия, а имя Николаева прогремело на весь СССР. При этом мало кто знает, при каких обстоятельствах Игорь Юрьевич смог убедить Примадонну довериться ему. Вдова поэта-песенника Михаила Танича раскрыла детали.

Кажется, вся российская эстрада держится на Михаиле Таниче. Точнее на его шлягерах. Нет ни одного популярного исполнителя, который бы не пел его песен. Михаил Исаевич любил открывать новые имена, помогать пробиваться молодым талантливым певцам и певицам. "Среди новых имен, открытых Таничем, была Алла Пугачева. Именно с песни Михаила Исаевича «Робот» началась в 1965 году карьера Аллы Борисовны", - вспоминает вдова поэта Лидия Козлова.

Она и сама писала прекрасные стихи. Легендарный "Айсберг" на музыку Игоря Николаева - творение Лидии Николаевны. "Песня «Айсберг» стала моей третьей песней, которую я написала вместе с Игорем Николаевым. Игорь тогда еще не работал у Аллы. Он только приехал в Москву с Сахалина, учился в Музыкальном училище при Московской консерватории и часто бывал у нас с Таничем", - поделилась артистка.

Во время очередной встречи начинающий музыкант рассказал, что собирается пойти к Пугачевой, предложить ей несколько своих композиций. Он спросил у Козловой, нет ли у нее стихов. "Я показала Игорю «Айсберг». Когда Игорь приехал к Пугачевой, она лежала в постели больная, с гриппом. Рядом сидел Андрюша Вознесенский. Меня там не было, все это я знаю от третьих лиц. Пугачева сказала Игорю: «Ну, показывай, с чем пришел». Когда Игорь исполнил мой «Айсберг», Пугачева задумалась", - цитируют Козлову "7 Дней".

Убедил Примадонну Вознесенский, написавший для нее "Миллион алых роз": "Алла, если ты хочешь, чтобы песня ушла в народ, возьми «Айсберг». Ее точно все запоют".

Пугачева каким-то невообразимым образом вскочила с постели. Потом она не раз рассказывала, что болезнь в тот миг у нее как рукой сняло. Артистка оделась, и все поехали в кардиологический центр к Лео Бокерии. "Дело в том, что там имелась суперчувствительная техника, на которой была возможность качественно записать песню, чтобы ее как можно скорее выпустить в эфир. На запись в студии ушло бы две-три недели", - отметила вдова Танича. "Айсберг" в итоге действительно стал по-настоящему культовым.