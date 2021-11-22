Игорь Николаев показал ставшую неузнаваемой Диану Гурцкую: "Что с лицом произошло?"

На недавнем юбилейном концерте певица была приглашенной артисткой Фото: СОЦСЕТИ

Диана Гурцкая много лет дружит с Игорем Николаевым. На недавнем юбилейном концерте певица была приглашенной артисткой. Она исполняла с маэстро его золотые хиты. На днях композитор показал трогательное фото со звездой.

Одно время Диане Гурцкой и Игорю Николаеву приписывали роман. Поговаривали, что музыкант активно продвигал молодую артистку и написал ей хит "Ты здесь" не по доброте душевной, а потому что между ними вспыхнула страсть. Тогда начинающей исполнительнице было 22 года, а ее наставнику - 40. К тому времени его брак с Наташей Королевой уже трещал по швам.

Позже Диана заверила, что Николаев просто проникся к ней сочувствием. Маэстро решил поддержать незрячую певицу на пути к славе. Именно Игорь Юрьевич, как уважительно называет музыканта исполнительница, и открыл ей путь на эстраду.

За долгие годы, что длится творческий союз Гурцкой и Николаева, в жизни произошло много событий. Изменились и сами артисты. На днях композитор опубликовал фотографию, на которой Диана запечатлена с его дочерью Вероникой.

43-летняя эстрадная звезда впервые за долгое время вышла в свет. Во время концерта друзья Николаева познакомили Диану с младшей дочерью артиста. Девочку ему родила Юля Проскурякова.

Во время концерта друзья Николаева познакомили Диану с младшей дочерью артиста Фото: СОЦСЕТИ

"За кулисами моего концерта Вероничка познакомилась с Дианой. О чем говорили, не знаю - был в это время на сцене. Думаю, о музыке, песнях, и просто говорили друг другу комплименты, как и положено хорошим воспитанным девушкам", - подписал фотографию Николаев.

Поклонники, правда, не узнали Гурцкую. Многие написали, что она сильно изменилась в последнее время. "Кто это?", "Что с лицом произошло?", "Зачем такие неудачные снимки выставлять. Никто не получился нормально, все темное", - делятся фолловеры.

Стоит отметить, что последние месяцы для Гурцкой были непростыми. Она дважды переболела коронавирусом. Положение звезды осложнялось тем, что она с рождения не может видеть окружающий мир. Для самой певицы известие о повторном инфицировании стало подлинным шоком. "Для незрячего человека потеря обоняния - большая беда", - рассказывали в окружении знаменитости.