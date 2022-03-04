В Сербии проходят массовые демонстрации в поддержку России

В Златиборском округе десятки патриотов вышли к зданию местного Бюро по сотрудничеству с Российской Федерацией

Из-за событий на Украине европейские страны одна за другой вводят против России санкции, участились случаи физической агрессии против россиян или их имущества. Но так происходит далеко не везде. В Сербии, наоборот, обычные люди выходят на импровизированные акции в поддержку братского народа.

Их отличительным знаком стали портреты Владимира Путина. Внимание соцсетей привлекло видео, где огромное фото российского президента вывешено в кабинке на колесе обозрения.

В Златиборском округе десятки патриотов вышли к зданию местного Бюро по сотрудничеству с Российской Федерацией — опять же, держа в руках портреты Владимира Владимировича. Это туристическая горная область, где ещё лежит снег — что и объясняет «невесенний» вид фото.

В Белграде и других городах на стенах с политической агитацией (в стране скоро президентские выборы) также появляется изображения Путина — сегодня, похоже, это самый популярный политик в Сербии.

Наконец, сотни болельщиков популярного футбольного клуба «Црвена Звезда» на последнем матче в Белграде единодушно скандировали: «Русские и сербы — братья навсегда».

Более того, на сегодня, пятницу, на 20:00 по московскому времени назначено огромное «Шествие солидарности с русским народом» в Белграде; как рассказали «Комсомолке» его организаторы, они ожидают «тысячи участников».

На сей день Сербия остаётся единственной европейской страной, не присоединившейся к режиму антироссийских санкций.