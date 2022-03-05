Зеленский обрушился с жесточайшей критикой и жалобами на НАТО

Владимир Зеленский выступил с очередным видеообращением Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с очередным видеообращением. Трезвый, гордый и грустный. Выступление четко делилось на две части – возвеличивание Украины с украинцами и закапывание НАТО в навоз.

- Великий народ великой страны! Страны силы и свободы, народа абсолютного морального лидерства. Мы выдержали уже 9 дней тьмы, 9 дней зла. Это в три раза больше, чем тьма и зло рассчитывали, - патетически провозгласил Зеленский, оперируя абстрактными понятиями и стараясь не называть Россию. - История Европы запомнит это навсегда. Будет говорить об этом детям, покажет внукам. Весь континент будет знать Харьков, Чернигов, Сумы, Волноваху, Мариуполь, Николаев и многие другие наши города, которые выдержали самое страшное вторжение со времён Второй Мировой войны. Это свершившийся факт.

Говорить такое в момент, когда половина из названных городов уже контролируется ВС России, а население второй половины заперто в подвалах из-за угроз радикалов националистов и местных нацистов, для которых мирные жители этих городов стали "живым щитом" – это уже какой-то беспредельный цинизм. Но если учесть, что Зеленский просто играет роль, то все объяснимо и даже может не отягощать его совесть. Роль есть роль. Пусть это не театр, а жизнь.

- Украинцы показали себя, не дали разыграть в дешевом и циничном представлении с подкачкой вместо помощи. С пропагандой вместо искренности. Российские пропагандисты думали про наших людей, как про себя, а увидели, что херсонцы - гордые. И уважают себя, уважают Украину, - подытожил Зеленский первую часть своего выступления, дав понять, что он гордится ситуацией, когда в Херсоне местные радикалы-нацисты угрозами просто не допустили население до гуманитарных продуктов, привезенных в город российским конвоем.

Разделяет ли его позицию супруга, про которую был пущен слух, что она находится в Ницце, Зеленский говорить не стал. Как и уточнять местоположение Елены Зеленской. Зато обрушился с жесточайшей критикой и жалобами на НАТО. К удивлению практически всех, кто смотрел его выступление.

- Сегодня время вспомнить еще кое-что. Гарантии и обещания безопасности, решимость альянсов, ценности, которые, как мне кажется, для кого-то умерли. Сегодня состоялся саммит НАТО. Слабый саммит, растерянный, который показал, что не все считают борьбу за свободу в Европе целью номер один. Все разведки стран НАТО прекрасно знают планы врага. Они также подтвердили, что Россия планирует продолжать наступление, - Зеленский тут совершенно зря апеллировал к зарубежным разведкам, хотя мог бы просто посмотреть заявление Путина, в котором тот подтвердил, что операция по денацификации и демилитаризации Украины будет продолжена до решения поставленных задач.

Но тут его опять пробило на пафос.

- Разрушают наши города, обстреливают наших людей, жилые кварталы, церкви, школы, - о том, что на Украине ее "захистники" стреляют по своим, как по мирным, так и по военным, президент Украины говорить не стал, но снова упрекнул НАТО в слабости и неуверенности. - Зная, что новые удары и жертвы неминуемы, НАТО сознательно утвердило решение не закрывать небо над Украиной. Мы считаем, что страны НАТО сами себе создали нарратив, что закрытие неба над Украиной спровоцирует прямую агрессию России против НАТО. Это самогипноз тех, кто слабый, неуверенный внутренне, хотя может владеть оружие в разы сильнейшим, чем у нас.

- Вы должны были думать о людях, о человечности. А о чем вы думали на том заседании? – обратился он к своим союзникам. - Все люди, которые погибнут после этого дня, погибнут теперь, в том числе и из-за вас.

В общем-то, замечание совершенно верное, вот только случилось это, Владимир Александрович, не в последние 9 дней, а происходило на протяжении, как минимум, последних 8-ми лет, а то и гораздо дольше. И Киев не один должен нести ответственность за гибель людей, в первую очередь, в Донбассе, а вместе с "союзниками" по НАТО.

- Все на что на сегодня был способен Альянс - это провести через свою систему закупок 50 тонн дизтоплива для Украины. Наверное, для того, чтобы мы могли сжечь Будапештский меморандум, чтобы лучше горело. Но он уже сгорел в огне российских войск, - совсем уже печально закончил Зеленский свое обличение "союзников". - Разве такого НАТО мы хотели? Разве такой Альянс вы строили?

Вот тут в полный рост встает вопрос, не следует ли расценивать финал выступления Зеленского в качестве начала процесса отказа от НАТО? Такой увертюры перед арией. Ну, раз альянс оказался совсем не таким, то, может, и ну его на фиг? А там и все остальное уже под боком, включая нейтральный статус страны. И, кстати, в НАТО от такого решения только вздохнут с облегчением. Не все, конечно, но большинство вменяемых стран-членов.

Но от дизтоплива от НАТО Зеленский все же вряд ли откажется. Даже если заявит об отказе от НАТО. 50 тонн солярки - это же порядка 10 бензовозов. Такое добро на дороге на Украине просто так не валяется.

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