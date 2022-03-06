Холера и сибирская язва: Украина готовила биологическое оружие по заказу США

На Украине в биологических лабораториях, финансируемых Министерством обороны США, разрабатывалось биологическое оружие. Фото: Shutterstock

Вчера и сегодня стали днями откровений по поводу того, что происходило на Украине под прикрытием "дымовой завесы" местной псевдодемократии, красивых слов про "щлях в Европу" и прочие сладкие пряники обещаний. Неназванные, но, по всей видимости, компетентные источники заявили о начале работы по созданию в Незалежной ядерного оружия, как самый доступный вариант – "грязной бомбы". Поэтому, наверное, российский спецназ и был направлен и в Чернобыль, и на крупнейшую в Европе АЭС.

Но сегодняшний день преподнес еще более впечатляющий, а, главное, задокументированный сюрприз. Появились документальные свидетельства, что на Украине в биологических лабораториях, финансируемых Министерством обороны США, разрабатывалось биологическое оружие. Всего в Незалежной таких лабораторий было 15. Четыре под Киевом и в столице, три в районе Львова, биолаборатории под Харьковом, в Херсоне, Одессе, Виннице, Тернополе, Николаеве, Полтаве, Ужгороде.

Примечательно, что с началом российской спецоперации на Украине посольство США в Незалежной практически сразу же удалило со своего сайта все документы по программе Ukraine BIOWEAPON LAB, которая реализовывалась в этих секретных биологических лабораториях.

И сегодня Минобороны России опубликовало документы, которые ему предоставили украинские ученые, по всей видимости, занятые в некоторых из этих лабораторий. Документы свидетельствуют о том, что в них разрабатывались опасные "боевые" вирусы, грубо говоря, биологическое оружие. А также, что практически сразу в этих учреждениях были получены приказы от Министерства здравоохранения Украины о необходимости срочнейшего уничтожения всех следов их деятельности и биологических образцов.

Так, например, в Харькове "уничтожение культур (в количестве 40 пробирок) проводили путем автоклавования" 25-го февраля. В аналогичных центрах происходило в те же дни нечто похожее. В Полтаве были уничтожены "24 емкости с 12 культурами". И также в тот же день. Все работы проводились по регламенту "Порядок экстренного уничтожения биологических патогенных агентов … в случае возникновения чрезвычайной ситуации военного характера". Все подробнейше расписано, вплоть до того, какие именно "биологические патогенные агенты" уничтожались и в каких количествах.

- У Пентагона возникли серьезные опасения в раскрытии ведения секретных биологических экспериментов на территории Украины. Полученные документы подтверждают, что в украинских биолабораториях, в непосредственной близости от территории России, осуществлялась разработка компонентов биологического оружия, - заявили в Минобороны России. - Для недопущения вскрытия фактов нарушения США и Украиной статьи 1 Конвенции ООН о запрещении бактериологического (биологического) и токсинного оружия, украинским Минздравом во все биолаборатории было направлено указание об экстренной ликвидации хранящихся запасов опасных патогенов.

Минобороны пообещало в ближайшие время предоставить результаты анализа полученных документов.

Теперь все слухи, которые циркулировали вокруг этих лабораторий, получили документальное подтверждение. Теперь становится понятно, почему украинских солдат периодически отбирали для опытов в этих лабораториях. Например, для лабораторий в Харькове, Львове, Киеве и Одессе были отобраны 4400 солдат. И в Харькове 20 солдат погибли после воздействия на них некоего гриппоподобного вирусного оружия (не ковид ли?), а еще 200 пришлось госпитализировать. А год спустя после этого еще сто солдат одномоментно заразились холерой. Испытывали на украинцах, но готовили-то точно для ударов по России.

Примечательно, что ни одно украинское СМИ, даже из числа самых вменяемых, которые сейчас все, как один, встали на борьбу с "российской агрессией и пропагандой", ни словом об обнародованных российским Минобороны не обмолвились. Как и о том, что там в оставшихся биологических лабораториях.

Сколько еще открытий "чудных" таит Украина в себе впереди? И что могло бы прийти на смену "омикрону" в России, если бы операция не началась? Остается только гадать.

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