Николай Чиндяйкин: "Люди в Луганске получили дыхание и надежду, что ад, в котором они прожили 8 лет, наконец закончится"

Николай Чиндяйкин. Фото: ТАСС/ Игорь Кубединов

Накануне круглой даты мы договорились с Николаем Чиндяйкиным поговорить о творчестве, о семье, о внуках. Но такая сегодняшняя жизнь, что обойти стороной новостную повестку мы не могли.

- Николай Дмитриевич, как настроение накануне юбилея?

- Паники не испытываю, но есть некоторое недоумение по поводу этих цифр - 75. Удивляет стремительный, даже катастрофический бег времени. Скоро будет еще один мой юбилей - 60 лет творческой жизни. Зрители в основном знают меня по работам в кино. Но начинал я с театра и до сих пор работу в театре считаю основополагающей. Не хочу говорить о кино пренебрежительно, но это совсем другая жизнь.

- Вы стали поздно сниматься, когда вам было уже за 40. Это что - удача, везение?

- И случай, и везение, как в игре в карты, и труд – все вместе. Я благодарен людям, которые меня заметили и пригласили сниматься. Если театральный режиссер тебе сказал, что сегодня ты молодец, что "сумел ухватить", от радости уже можно напиться. А в кино за один съемочный день я могу получить столько внимания, комплиментов, сколько не получу за три года работы в театре. Поэтому театр - это семья, дом, а кино - любовница, очень заманчивая, привлекательная, но не надежная. Как только ты ей не нужен, она о тебе забудет в момент.

Был случай, когда меня пригласили сниматься в сериале. Я должен был играть царского генерала. На меня шили мундир и раз пять вызывали на примерку, где я часами стоял, унизанный иголочками. И потом вдруг резко замолчали. Помощница режиссера даже не сообщила, что взяли другого артиста. Прошел год, выходит премьера этого фильма. Я ради хохмы звоню помощнице режиссера: что же вы меня на съемку не вызываете? На том конце провода минутное замешательство, она даже не поняла, о чем я спрашиваю… И так повсеместно. Но все равно я благодарен кино: я сыграл множество разных ролей от мафиози до милиционеров, а между этими полюсами - ученые, врачи, священники…

- Полгода назад в МХТ им.Чехова, где вы служите, назначили нового худрука – Константина Хабенского. Какие с его приходом связаны надежды и планы у вас?

- Мы с Константином давно и хорошо знакомы по кино да и в одной труппе уже немало лет, добрые творческие отношения. Но не только поэтому я воспринимаю его назначение худруком позитивно, как возможность дать театру новый импульс. Роль медийной фигуры сегодня имеет определяющее значения, как бы вы к этому не относились. Раньше такого не было, а сейчас это так. Что касается планов и идей на будущее, они, конечно, имеются, но из актерского суеверия пока называть не буду. Могу лишь сказать, что после сбора труппы Хабенский пригласил народных артистов к себе в кабинет. Там мы беседовали за чашкой чай. Мой коллега и товарищ Слава Любшин рассказал об идее, которую мы с ним хотим реализовать. Хабенский её поддержал. Надеюсь, всё у нас получится в следующем сезоне.

- Уже несколько лет вы ведёте еженедельную программу «Скрытые угрозы» на канале «Звезда». Чем этот проект вас заинтересовал?

- Некоторые ошибочно думают, что это какая-то ура-патриотическая передача. На самом деле это познавательная программа. Кстати, немало людей знают меня именно как ведущего программы «Скрытые угрозы», а не по моим работам в театре и в кино. В основном ее смотрят служившие в армии мужчины среднего и старшего возраста. Хотелось бы, чтобы была и молодая аудитория, чтобы ребята не только сидели в своих смарфонах, но еще интересовались историей, политикой. Мне всегда были интересны процессы, которые происходят в мире, скрытые пружины социально-политических явлений. Сегодня время вседозволенности в трактовке исторических событий. Ложь стала принципом жизни. Как ведущий я не высказываю собственного мнения, а показываю документы, называю факты. Это такая документальная правда.

- Несколько вопросов на личную тему. Ваша вторая жена Татьяна Ожигова (она умерла в 1989 году от онкологической болезни. Сейчас Николай Чиндяйкин счастлив в браке с режиссером, педагогом Расой фон Торнау – Ред.) была ведущей актрисой Омского драматического театра, где вы тоже тогда работали, но не в таком звездном статусе какой был у неё. Как вам жилось с примой? Мужское самолюбие от этого не страдало?

- Таня была не просто ведущей актрисой, к тому времени, когда мы с ней поженились, она была лауреатом Государственной премии и самой молодой в стране (!) заслуженной артисткой РСФСР. Ей был всего 31 год, когда она получила звание. На доме, где мы с ней жили, сейчас висит мемориальная доска, ее именем названа камерная сцена Омского театра… Это я вам говорю, чтобы вы понимали, какого масштаба это была актриса.

Когда мы с ней встретились в Омске, у нас закрутился сумасшедший роман. Хотя эмоциональной жизнью я никогда не был обделен. Но оказалось, что о любви знал очень мало до встречи с Таней. Что же касается профессионального самолюбия, я играл главные роли в театре. Таня играла героиню, я - героя. В этом смысле мое самолюбие не было уязвлено. Ставка, как у ведущей актрисы, у неё, конечно, была выше. Но я никогда не позволял себе зарабатывать меньше жены. Для этого была масса возможностей: утренники, литературные и официальные концерты, праздники города, работа на телевидении, в народных театрах (в Омске они были популярны) - во всем я участвовал. Причем Таня этого не требовала. На жизнь нам хватало сполна. Это была моя внутренняя потребность: мужчина должен зарабатывать больше жены.

- В детстве вы жили с родителями на Украине, закончили школу в городе Ворошиловске (сейчас это Алчевск Луганской области). Кто-то из родных остался в Луганске? Как там сегодня?

- Последний раз я был в Луганске 8 лет назад и видел, как жили люди под обстрелами украинских военных. Для меня это очень тяжелая тема. В Луганске похоронены мои родители. Сейчас там живет мой двоюродный брат. Он врач - Александр Чиндяйкин. Люди сегодня получили дыхание и надежду, что ад, в котором они прожили 8 лет, наконец закончится. Моя сестра Леночка живет в Днепропетровске. Но к ней я не могу приехать, потому что оказался в списке украинского сайта «Миротворец», хотя до событий 2014 года ездил туда регулярно. В Киеве часто снимался. Как раз был на съемках, когда там случился Майдан…

- У вас двое внуков, взрослая дочь. Чем они занимаются?

- Младший внук Артём учится в школе в 6-м классе. Старший Лёша работает камерменом (руководит операторской группой) на съемочной площадке. Он освоил несколько киношных профессий от главного администратора до второго режиссера. Дочь тоже работает в кино редактором на телесериалах.

- Я прочитала в одном вашем интервью, что вы хотели бы, чтобы внуки стали настоящими мужчинами, то есть сильными, отважными и ответственными…

- На мой взгляд, самая большая проблема нынешней молодежи – страшный инфантилизм. Мое поколение росло в другое время и в других условиях, поэтому мы были более подготовлены к жизни. Мы понимали, что придется служить в армии, возможно, воевать, защищать свой дом, семью... Нынешние молодые люди совсем другие. Бороться, побеждать, добиваться —к этому они не стремятся. Их главная установка – получать от жизни удовольствие.

- Николай Дмитриевич, вы в прекрасной физической форме, чем-то занимаетесь, чтобы поддерживать её?

- Много лет назад я начал заниматься психотренингами по системе великого Ежи Гратовского, польского режиссера, теоретика театра. В этой системе есть медитация, специальные физические нагрузки: растяжки, силовые упражнения. Занимаюсь по этой системе почти каждый день.

- Вы родились 8 марта – в Международный женский день. Какое ощущение с этим праздником связано?

- Чувствую себя подарком для каждой женщины, - смеётся Чиндяйкин. – Хотя очень люблю дарить женщинам цветы. И не только в этот день.