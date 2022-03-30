Как развить бизнес с помощью ТикТока? Рассказывает отельер Иван Другов

Беседуем с Иваном Друговым, обладателем сертификатов “Прорыв года” и “Значительный вклад в международный въездной туризм”, а также “Traveler review Award” от Booking.com и “Хорошее место” от Yandex, за выдающиеся успехи в сфере гостеприимства.

- Иван, расскажите, в чем “фишка” вашего отеля. Почему он стал так популярен?

- Изначально главная “фишка” была заложена мной в саму концепцию отеля: самый центр, до Эрмитажа – рукой подать, отдельные номера с удобствами, что совершенное новшество для хостелов, большая кухня-гостиная. То есть гости получают комфорт отеля по цене хостела.

К тому же я продумал все до мелочей: качественный дизайн, интерьер, который надолго остается в памяти и показывает мое трепетное отношение к деталям. Так в ходе ремонта мы восстановили и использовали во всей красе кирпичную кладку 19 века, которая очень выигрышно смотрится с современной техникой и общим стилем. В хостеле есть буквально все, что нужно путешественнику: чай, кофе, специи для готовки, зонтики, сушилки для обуви, настольные игры, ТВ и т.д. Мы прислушиваемся к пожеланиям наших гостей, например, недавно купили дополнительно турку и казан. Такая забота важна для меня, как хозяина хостела, и приносит радость моим гостям. Несмотря на холодность нашего города, важно, чтобы у гостей остались тёплые впечатления, и мы всеми силами к этому стремимся.

- Ваш отель регулярно награждают Яндекс и Booking.com за высокие рейтинги: 5 из 5 и почти 10 из 10. Как удалось добиться таких результатов?

- Конечно, благодаря такому трепетному подходу с нашей стороны, гости рады нас советовать, писать отзывы и ставить нам высочайшие оценки.

Добиться таких результатов удалось, потому что я думал о том, как буду заполнять хостел, еще до его открытия. Вообще, для любого бизнеса, особенно стартапа, крайне важно понимать, для кого вы это делаете и как вы будете зарабатывать. Не в мечтах, а конкретно: откуда будут клиенты, сколько их будет и когда. Я это понимал. Каждую неделю на два дня я заполнял отель группами туристов с поездок, которые сам же и организовывал. Эти поездки были регулярными, количество туристов всегда заполняло мой отель и часто даже превышало мой номерной фонд. Это давало мне понимание, что я точно выйду в условный «ноль» даже в самой плохой ситуации. Все туристы, которые бронировали номера самостоятельно, уже приносили мне прибыль.

И только когда начался COVID, мне внезапно пришла гениальная идея, которая повысила наши продажи, перевела их с агентских каналов на прямые — это идея продвигать наш отель в TikTok.

- Опишите типичный портрет клиентов «Бигленда» - кто они?

- Изначально Bigland был ориентирован на иностранных гостей, но широко полюбился и нашим туристам. Этому способствует наше расположение в центральной локации, что очень удобно для изучения города. Сейчас к нам активно едут туристы из Москвы, кто-то уже по пятому разу. Если люди возвращаются и снова – это лучшая оценка нашей работы, наравне с рейтингами на сайтах.

К нам едут и семьями, и компаниями друзей, потому что у нас удобный формат отдельных номеров для 4х человек и все удобства есть в номере. Много у нас и индивидуальных путешественников, ценящих свой комфорт. Наши кровати в общих номерах для индивидуальных туристов — это что-то: во-первых, они просторные и у них очень удобные матрасы. У каждой кровати есть свои плотные шторки, что дает такое необходимое личное пространство, личные розетки, чтобы заряжать телефон, а также полки, лампочки, локеры. Есть всё, что нужно.

- Есть ли те, кто увидел отель в TikTok и приехал?

- Конечно. И это было в некотором роде неожиданностью. Конечно, я придерживался стратегии и видел в этом направлении огромный потенциал, но не ожидал результата так быстро. Не прошло и месяца с начала ведения аккаунта, как к нам поехали туристы. Еще даже тысячи подписчиков не было, а продажи уже пошли, даже полетели вверх! Пару раз в неделю я снимаю короткие видео для TikTok в хостеле, и постоянно вижу гостей, которые заселяются к нам. Очень интересно спрашивать, через какой канал продаж они нас нашли, на какой площадке они увидели нас, и большинство (около 90%) находят нас сейчас именно через TikTok! А ведь это все прямые продажи, самые выгодные, что очень приятно. Более того, TikTok-видео создают ощущение, что гости знают, к кому едут. То есть они уже едут не просто в Питер, а как будто в гости к другу, всегда радуются, когда мы встречаемся. Очень душевно.

- Как и когда появился аккаунт в TikTok? Что принесло ему популярность?

- TikTok-аккаунт появился как новый вызов в ответ на прекратившийся во время пандемии поток клиентов. Нужно было придумать новые методы продвижения, привлечения гостей.

Как мне кажется, невозможно вести бизнес без определенного чувства юмора. Оно вытаскивает тебя из сложных ситуаций, не дает опустить руки, да и вообще делает жизнь не тяжелым путем, а интересной игрой. А так как опыт предпринимательства у меня большой, то за эти годы накопилось много веселых ситуаций, шуток, интересных наблюдений — все это я хотел выразить в видео-формате. Каждое наше видео – это заряд эмоции и хорошего настроения. Мы делаем как развлекательный контент, так и полезный, рассказываем про события и достопримечательности нашего любимого города, и, естественно, мы моделируем какие-то весёлые ситуации, которые могут происходить с гостями в отеле, интерпретируем на свой лад какие-то актуальные новости, рассказываем свой путь как предпринимателей.

- Вы были участником престижного Петербургского международного экономического форума как человек, внесший огромный вклад в развитие въездного туризма, позже получили аналогичную награду от паромной компании St.Peterline. Что мотивирует вас на работу в этой сфере и что вы вкладываете в свой отель?

- Помимо денег и времени, конечно же, идеи и душу. Именно поэтому наш отель часто называют «душевным», это, наверное, самое часто встречающееся слово в отзывах. Если театр начинается с вешалки, то путешествие начинается с отеля. Я люблю наш город, поэтому создал такое хорошее место, которое является значительным вкладом в общие впечатления людей о поездке. Ведь когда у человека есть какая-то база, есть свой «питерский дом», есть опора под ногами, он может двигаться, изучать. Даже если он замерз, промок, он знает, что придет в теплую гостиную, просушит свою мокрую обувь нашими сушилками, заварит себе ароматный горячий чай и проведет вечер за настольными играми с другими путешественниками. А потом счастливый уснет. И по возвращении домой будет рассказывать, что это был его лучший отдых, а Питер – город, в который он влюбился.

- У вас есть еще интересные награды. «Прорыв года» в чем заключался?

- Это был Сертификат, выданный туроператору «Бигленд» паромной компанией St.Peterline, за выдающиеся объемы продаж. Прорыв года заключался в том, что мы вышли на иностранный рынок привлечения туристов в наш любимый город Санкт-Петербург и мгновенно завоевали крупную долю этого рынка. У нас был очень резкий рост продаж, после чего прорыв превратился в стабильные лидирующие позиции.

- С кем вы совершаете эти прорывы? У вас есть команда?

- Признаюсь честно, когда я только начинал развивать свою компанию, мне было сложно делегировать. Казалось, что так хорошо, как я больше никто не сделает. Большой переменой было понимание того, что кто-то не просто может делать лучше, а на самом деле и должен делать лучше меня. Именно таких людей я сейчас ищу, нахожу и объединяю - лучших. Обучаю, ввожу в курс дела, прорабатываю сложные ситуации, и даю ответственность. Я ввел «цену решения», такой лимит, определенная сумма, внутри которой мои сотрудники могут принимать решения самостоятельно, не отвлекая меня. И я им доверяю.

- Вы состоите в Московской ассоциации предпринимателей. Для чего это нужно владельцу отельного бизнеса и в чём ваша роль там?

- В московской ассоциации предпринимателей я нашел много единомышленников, там мы обсуждаем вопросы продвижения продуктов, тренды, разбираем кейсы, что позволяет использовать успешный опыт одной ниши в другой, находим пути выхода из сложных ситуаций и разрабатываем стратегию для отрасли в целом.

Мой опыт продвижения начали перенимать другие отели. После нашего аккаунта многие отели тоже стали снимать короткие видео. Да и не только отели. Мои друзья-предприниматели сначала просто поддерживали меня, удивляясь моей смелости, а потом и сами поняли, насколько это эффективный инструмент, и тоже начали снимать и увеличивать свою прибыль.

- Поделитесь своими планами на будущее. О чем будут новые Тик-Токи?

- Естественно, в планах расширение предоставляемых услуг, распространение информации о нас и привлечение клиентов. Помимо этого, собираемся также выходить на новые рынки. Если раньше мы работали только на город Санкт-Петербург, то сейчас собираемся работать с Москвой и с другими регионами, такими как Сочи и Казань. Так что, возможно, скоро увидите Тик-Токи оттуда. Не менее душевные и с таким же приемом. Свою марку мы держим.