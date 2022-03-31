На Всероссийском конгрессе по инфекционным болезням рассказали, как снизить заболеваемость COVID-19

Дать вирусу надежный отпор и защитить от его последствий детей, которые все чаще становятся мишенями COVID-19, позволит арсенал противовирусных средств и методов, накопленных врачами и учеными-медиками за первые два года пандемии. Фото: Shutterstock

К такому выводу пришли участники симпозиума «Клинико-эпидемиологические итоги гриппа и COVID-19 в сезоне 2021-2022. Прогнозы на будущее», организованного в рамках XIV Ежегодного Всероссийского конгресса по инфекционным болезням имени академика В.И. Покровского. Дать вирусу надежный отпор и защитить от его последствий не только старшее поколение, но, в первую очередь, детей, которые все чаще становятся мишенями COVID-19, позволит арсенал противовирусных средств и методов, накопленный врачами и учеными-медиками за первые два года пандемии.

Ничто еще не закончилось

«Хочу сказать, что ничто еще не закончилось. Ситуацию с COVID-19 в России нельзя сегодня считать завершенной и локализованной», - заявила глава Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова. По ее словам, в регионах, чрезмерно ослабивших противоэпидемиологические меры, наблюдается рост коэффициента распространения коронавируса. «Напряжение возвращается", - добавила глава Роспотребнадзора.

Характерной особенностью распространения и течения заболевания в 2022 году стало почти двукратное увеличение числа детей в возрастной структуре заболевших. По данным директора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора, доктора медицинских наук, профессора, академика РАН Василия Акимкина, в 2020-2021 годах на долю детей приходилось порядка 10% заболевших, сейчас этот показатель превышает 18%.

XIV Ежегодный Всероссийский конгресс по инфекционным болезням имени академика В.И. Покровского "Течение постковидного синдрома у детей". Фото: Дмитрий ПИСАРЕВ

Не ковидом единым…

«Наши данные показали, что коронавирусная инфекция в 19,4% случаев у детей протекает в виде микст-инфекции (смешанная инфекция) со всеми известными ОРВИ и в конце 2021 года даже с гриппом», - поделилась своими наблюдениями главный внештатный детский инфекционист Санкт-Петербурга, научный сотрудник НИИ гриппа, кандидат медицинских наук Елена Дондурей. По ее словам, в нынешней ситуации как нельзя актуально следовать рекомендациям Минздрава и использовать в качестве противовирусной терапии интерфероны, а также Арбидол (действующее вещество умифеновир).

«Плюс Арбидола в том, что он является препаратом широкого спектра действия и способен оказать положительное влияние на течение болезни даже в том случае, когда пациент к нам только поступил и мы еще не знаем этиологию заболевания», - пояснила Дондурей. По ее словам, «если в начале пандемии мы действовали при назначении умифеновира по сути вслепую, то теперь накоплены убедительные доказательства его эффективности».

«Теперь четко известна точка его приложения и расшифрован молекулярный механизм воздействия про COVID-19», - согласна с коллегой профессор кафедры педиатрии ФУВ ГБУЗ МО «МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского», главный специалист по детским инфекциям Минздрава Московской области Елена Мескина. По словам Елены Дондурей, усилить положительный эффект умифеновира способно его сочетание с интерферонами. К примеру, с препаратом Генферон лайт, в состав которого также входит таурин, повышающий противовирусную активность интерферона. «Мы наблюдаем снижение продолжительности стационарного лечения в случае комплексной терапии интерферонами и противовирусными средствами», - добавила она.

Еще одним средством из противовирусного арсенала врачей являются пробиотики, которые, согласно недавним исследованиям ученых, способны подавлять в том числе репликацию вируса SARS COV-2. По словам доктора медицинских наук, ведущего научного сотрудника клинического отдела инфекционной патологии ФБУН "Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии" Роспотребнадзора Дениса Усенко, в вопросах изучения полезности пробиотиков Россия опережает Европу. «Положительный эффект применение таких пробиотических препаратов как Аципол в лечении респираторных инфекций подтвержден клинически и сопровождается сокращением длительности проявлений заболевания, а также снижением риска осложнений», - добавил он.

Российские ученые отметили, что в арсенале работы врачей есть полный комплекс средств и возможностей для эффективного лечения и профилактики острых респираторных вирусных инфекций, включая SARS COV-2.