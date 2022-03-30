Немецкие эксперты обсудят оплату газа в рублях

Путин переговорил с немецким канцлером Шольцем Фото: REUTERS

Олаф Шольц сам позвонил Владимиру Путину. Главы стран обсудили оплату газа в рублях.

«Изменение порядка расчетов вводится из-за того, что в нарушение норм международного права валютные резервы Банка России были заморожены странами – членами ЕС», - объяснили в Кремле.

При этом, в Москве неоднократно повторяли, что принятое решение не ухудшит условия для европейских импортеров. Меняется только валюта расчетов.

«Условлено, что на этот счёт дополнительно переговорят эксперты двух стран», - сообщили в пресс-службе президента.

Лидеры России и Германии обсудили прошедшие в Стамбуле переговоры с Украиной. Кроме этого, они подняли тему эвакуации гражданских, в первую очередь из Мариуполя.