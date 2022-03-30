Минобороны: в Харькове стали пропадать люди за «лайки» в соцсетях

Следы боев на фасаде жилого дома в Харькове. Фото: REUTERS

Гуманитарная обстановка в ряде населенных пунктов, подконтрольных официальному Киеву, продолжает «стремительно ухудшаться», при этом наиболее критическая ситуация на сегодня складывается в Харькове. Об этом на брифинге журналистам заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации Михаил Мизинцев.

- В Харькове введен комендантский час. Местные жители, опасаясь провокаций со стороны националистов, вынуждены укрываться в подвалах. Во многих домах нет отопления, света и газа, коммунальными службами восстановительные работы не проводятся. В больницах гражданскому населению в медицинской помощи отказывают, лечат только военнослужащих ВСУ и боевиков территориальной обороны. Жизненно важные лекарственные препараты в аптеках отсутствуют. Продуктовые магазины работают два-три часа в день, покупателей в них практически нет, так как у многих людей просто закончились денежные средства. Оставшиеся в городе мужчины из домов не выходят – боятся, что их насильно заберут в батальоны территориальной обороны. На улицы выходят только женщины и старики, - описал ситуацию в Харькове на данный момент Мизинцев.

Генерал-полковник также сообщил, что харьковчане стали бояться общаться по телефону. Следит Служба безопасности Украины за их высказываниями даже в социальных сетях. В городе идут массовые аресты гражданских лиц, которые делали положительные оценки действиям России на Украине. Таких людей за «лайки» забирают из подвалов и они больше не возвращаются.

Можно предположить, что сотрудники СБУ срывают злость на мирных гражданах подвалах школ, как это делали их сослуживцы в Мариуполе.

- Националисты продолжают применять испытанную тактику размещения тяжелой военной техники в жилых кварталах. Боевики руководствуются прямым приказом из Киева – использовать любое необходимое им имущество и технику гражданского населения, заходить в квартиры и оборудовать в них огневые точки, а при малейшем недовольстве хозяев – расстреливать их на месте, - отметил Мизинцев.

Жители Харькова используются боевиками нацбатов в качестве «живого щита», которые не выпускают их из города. Все организованные попытки вырваться из города террористы националистических батальонов пресекают. Они создали «летучие эскадроны смерти», которые на насильно изъятых у мирного населения автомобилях повышенной проходимости, переоборудованных в «бандер-мобили», разъезжают по улицам города и с целью запугивания горожан ведут беспорядочную стрельбу из крупнокалиберных пулеметов по жилым домам.

Мизинце очередной раз сделал обращение к руководителям Организации Объединенных Наций, ОБСЕ, Международного Комитета Красного Креста и других международных организаций. Он попросил их использовать авторитет и потенциал организаций для принуждения киевских властей к выполнению ими гуманитарных обязательств не только в Харькове, но и в других населенных пунктах Украины.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

С 4 марта 2022 года в этих целях ежедневно с 10 часов утра российской стороной открываются гуманитарные коридоры

на киевском, черниговском, сумском, харьковском и мариупольском направлениях – по одному гуманитарному коридору в Российскую Федерацию, и еще по одному – через подконтрольные киевским властям территории в сторону западных границ Украины.

Кроме того, Вооруженные Силы России исключительно в гуманных целях с 10.00 31 марта 2022 года объявляют «режим тишины» и открывают дополнительный гуманитарный коридор для эвакуации мирных жителей и иностранных граждан из Мариуполя в Запорожье (с промежуточным пунктом в Бердянске). Для успешного осуществления указанной гуманитарной операции предлагается ее провести при непосредственном участии представителей Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев и Международного Комитета Красного Креста.

Вооруженные Силы России ежедневно с 08.00 до 19.00 (время мск.) открывают гуманитарный коридор, представляющий собой безопасную полосу движения в юго-западном направлении от территориального моря Украины, протяженностью 80 и шириной 3 морских мили.

При этом украинская сторона готовность обеспечения безопасности выхода иностранных судов в район сбора, по-прежнему, не подтверждает и всячески уклоняется от взаимодействия в решении данного вопроса.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

20 495 - человек (из них – 3 384 ребенка) за прошедшие сутки, без участия киевских властей эвакуированы из опасных районов Украины, Донецкой и Луганской народных республик эвакуированы в Россию.

509 425 - человек (из которых 104 807 – дети) эвакуировано из Украины в Россию с начала специальной военной операции.

111 865 - человек эвакуировано в России за все время из Мариуполя (за истекшие сутки – 3 063 человека).

62 382 - машины украинцев пересекли Государственную границу России (за сутки – 2 534 единицы).

9,5 - тысяч пунктов временного размещения продолжают работать в субъектах России.

22,5 - тысячи тонн продуктов питания подготовлено на пунктах сбора для беженцев.

6 521,3 - тонны гуманитарных грузов, начиная с 2 марта, Россией на Украину уже доставлено, проведены 703 гуманитарные акции.

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