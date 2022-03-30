Опухший Павел Воля закатил публичный скандал Ляйсан Утяшевой

Павел Воля учинил публичные разборки с Ляйсан Утяшевой. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Павел Воля и Ляйсан Утяшева считаются одной из крепких пар в звездной тусовке. Они живут в браке уже 10 лет, воспитывают двоих детей и не скрывают, что в их союзе кипят настоящие испанские страсти. Так, на днях шоумен закатил гимнастке настоящую истерику. И вот почему.

Павел Воля учинил публичные разборки с Ляйсан Утяшевой. У гимнастки, как известно, есть свое танцевальном шоу. Каждый божий день она пропадает на репетициях. Иной раз красавице приходится убегать на тренировку до рассвета, чтобы хорошенько подготовиться к выступлениям.

Сегодня как раз был такой день. Шоумен с утра пораньше заявился на работу к жене. Юморист явно был не в духе. Он выглядел немного помятым и опухшим. Артист закатил Ляйсан сцену ревности.

Причиной гнева стали полуобнаженные мужчины, которые ходили вокруг Утяшевой. "Что за мужики у тебя голые?" - поинтересовался разгневанный Павел.

Гимнастка поспешила оправдаться. Она пояснила, что в зале занимается один из танцоров, которого зовут Дима Щебет. Ляйсан попыталась перевести разговор в другое русло, стала хвалить артиста за прекрасную растяжку, но не тут-то было.

Волю утихомирить не удалось. "Хоть Щебет, хоть Шорох, кто угодно. Почему он голый?" - отрезал супруга спортсменки.

Утяшева в итоге не стала продолжать словесную баталию. Она оставила мужа в танцклассе, а сама отправилась по своим делам.

Отметим, о своих отношениях супруги не любят распространяться. Познакомились они в конце 2000-х на Comedy Club, куда гимнастка пришла по приглашению своего близкого друга Алексея Ягудина. В зале Ляйсан сидела вместе с мамой и сразу же привлекла внимание юмориста. Закончив выступление, он спустился в бар рядом со зрительным залом и весь оставшийся вечер наблюдал за девушкой. "Мне она очень понравилась, как она реагировала, как она отвечала, как она светилась. Другой контакт был с гостем", - признавался комик.

Воля попросил у Утяшевой телефон. Гимнастка решила помучить Павла и дала ему номер подруги вместо своего. Но артист все же смог связаться с Ляйсан и даже уговорил ее пойти на свидание. Позже спортсменка рассказывала, что между ней и Павлом не было близости в течение четырех лет. "Оно так само случилось, мы долго дружили. И даже когда Павел приглашал меня переночевать, он был очень корректен и галантен и говорил: «Вон там комната, я знаю твои нравы», а сам на диванчике»", - делилась она.

А весной 2012 года в семье Утяшевой случилось горе. От инфаркта умерла мама спортсменки. Для Ляйсан мир перевернулся. Внезапная кончина родительницы стала страшным ударом. Павел тогда очень поддержал ее. Он в тот момент находился в Каннах. Бросив все дела, вернулся в Москву. Воля забрал гимнастку к себе домой и буквально выхаживал ее. "Я отчетливо понял тогда, что, если я ее не возьму и не обниму, и не буду ее отпускать, она просто просочится сквозь мои пальцы, потому что у нее, наверняка, начнется другой период в жизни", - отмечал комик.

Через полгода они с Утяшевой сыграли тихую скромную свадьбу. Свою семейную жизнь супруги держали в тайне. В США Ляйсан родила сына Роберта. А спустя два года на свет появилась дочь София.