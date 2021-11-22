Павел Воля забрал детей и уехал прочь от Ляйсан Утяшевой

Ляйсан Утяшева и Павел Воля. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ляйсан Утяшева уже восемь лет замужем за Павлом Волей. Отношениями супругов восхищаются не только поклонники пары, но и их друзья и коллеги. Резидент Comedy Club после женитьбы остепенился и стал самым верным мужем и любящим отцом двоих детей. Он не устает признаваться в чувствах своей очаровательной супруге. Однако во время общения с Иваном Ургантом огорошил признанием. Оказывается, не так давно шоумен оставил в Москве свою слишком работящую жену и, забрав отпрысков, уехал прочь из столицы.

Павел Воля не устает всячески демонстрировать свое уважение к Ляйсан Утяшевой. Он не раз признавался, что рядом с ним находится самая лучшая женщина на свете, ради которой он изменил своим былым принципам. Гармонии, царящей в семье, можно только позавидовать.

При этом юморист хоть и во всем поддерживает свою 36-летнюю жену, но не согласен с тем, что она работает на износ. В итоге однажды он не выдержал, схватил восьмилетнего Роберта и шестилетнюю Софию в охапку и рванул прочь в провинцию, оставив свою слишком работящую супругу в Москве.

"Я с детьми проехал пять тысяч километров нам машине. Съездили во все деревни: в Рязань, доехали до Башкирии, Пензы, к Вадику Галыгину. Поехали одни, Ляйсан у меня работящая жена, которая приносит хлеб", - поведал шоумен Ивану Урганту.

Он рассказал, что просто чудесно провел время со своими наследниками. Павел признался, что у него установилась особая связь с детьми. По его словам, отпрыски уже достаточно взрослые, чтобы путешествовать. А их пытливые умы хотят узнавать много нового.

"Сын так вообще во всем подражает мне. Он уже отказывается меня отпускать. «Ты в Челябинск едешь без меня! Ты не справишься там один!». Когда есть возможность, всегда беру его, потому что сын уверен: его профессия, как и моя, шутер. Он не знает слово стендап-комик, он говорит: «Мой папа шутер, я шутер, мы шутеры", - не без гордости поведал 42-летний Воля в эфире программы "Вечерний Ургант" на Первом канале. Особенно его умиляет, что наследник уже начинает придумывать свои собственные шутки.

Напомним, Павел Воля и Ляйсан Утяшева поженились в 2012 году. Спустя год у супругов родился сын Роберт. А шесть лет назад гимнастка снова стала мамой, подарив мужу дочь София. Дети появились на свет в США.