"Вырвала победу": заявление Ляйсан Утяшевой обернулось скандалом

Заявление Ляйсан Утяшевой обернулось скандалом Фото: СОЦСЕТИ

Вторые сутки не утихает обсуждение судейства на Олимпиаде-2020 в Токио. Россия впервые за 20 лет осталась без "золота" в художественной гимнастике. Неожиданно для всех первое место в личном многоборье отдали представительнице Израиля Линой Ашрам, которая во время выступления уронила ленту. Однако грубейшая ошибка не помешала ей стать олимпийской чемпионкой. В итоге россиянка Дина Аверина оказалась второй. На эту тему не высказался только ленивый. Не осталась в стороне и Ляйсан Утяшева.

Ляйсан Утяшева оставила в блоге пост, посвященный итогам соревнований по художественной гимнастике в личном многоборье. Однако внезапно ее заявление вызвало нешуточный скандал. "Первая моя реакция - «не верю»… Потом слезы... Дина, Арина, милые, держитесь! Я понимаю, что сейчас невозможно тяжело, но мы все с вами... Вы сражалась достойно! Я уже говорила о том, что эта Олимпиада особенно трудная для наших спортсменов: перенос на год, отсутствие нашего флага…", - обратилась супруга Павла Воли к российским гимнасткам.

После чего решила похвалить израильскую спортсменку. "Ни в коем случае не хочу умалять заслуг Линой Ашрам. Феноменальное умение собраться в самый ответственный момент - вот твой конек… Впервые в истории вырвала для своей страны победу, не дрогнула", - написала Ляйсан.

Кроме того, Утяшева заявила, что у нее есть вопросы к судьям. "Я в шоке. Никогда такого не было. Обидно. Очень обидно за Дину, которая не допустила ни одной критической ошибки", - добавила бывшая гимнастка.

Слова Утяшевой вызвали бурную дискуссию. Так, Мария Кожевникова возмущена репликой звезды о победе израильской гимнастки. "Вырвала?! Не дрогнув?! С такой потерей предмета?! Это незаслуженная победа и позор судьям!" - гневно написала 36-летняя многодетная мать под постом Ляйсан.

На что жена Воли парировала: "У меня претензии не к гимнасткам, а судьям! Я против того, чтобы за счет судеб спортсменов разбирались в политике. Девочки все достойные, все старались. А умалять достоинств конкурента - это не по-спортивному".

Ранее в адрес Утяшевой высказалась Алина Кабаева. "Я обычно стараюсь не высказываться по поводу чьих бы то ни было комментариев, но здесь все-таки особый случай. И дело даже не в патриотизме, хотя это важно, а в профессионализме", - отметила Алина.

По ее словам, все с уважением относятся к заслугам Ляйсан Утяшевой. "Вместе с тем хотелось бы отметить, что она никогда в своей спортивной карьере не приносила своей стране золотых медалей в личном многоборье. Ни на уровне европейского первенства, ни на чемпионате мира, ни тем более на Олимпийских играх. Не лишним будет отметить, что в многоборье она не была даже чемпионкой России. Поэтому комментировать позорное и несправедливое судейство в отношении нашей спортсменки на Олимпийских играх в Токио и лишение ее золотой медали Утяшева ни имеет никакого права", - цитирует легенду художественной гимнастики "Спорт-Экспресс".

Легенда художественной гимнастике особо подчеркнула, что Ашрам к к скандалу не имеет никакого отношения. "Но она не «вырвала победу». Просто нашу спортсменку тупо и бесцеремонно лишили золотой медали. А Ашрам честно боролась и делала свое дело так, как она умеет", - сказала, как отрезала, 38-летняя Кабаева.