30 тонн гуманитарной помощи раздали в первую очередь семьям с маленькими детьми и пожилым людям Фото: Министерство обороны РФ

Предметы первой необходимости, продуктовые наборы, детское питание и жизненно важные медикаменты доставили военнослужащие Вооруженных сил России на большегрузных автомобилях в населенные пункты Великий Бурлук и Ольховатка Харьковской области.

30 тонн гуманитарной помощи раздали в первую очередь семьям с маленькими детьми и пожилым людям. В каждом пакете – подсолнечное масло, крупы, мясные и рыбные консервы, конфеты, чай, свечи.

В селах последние дни было все плохо: даже с электричеством случались перебои. Люди спасаются домашними заготовками на зиму. Но, и они на исходе. Банкоматы выпотрошены до последней гривны еще три недели назад. Да и тратить деньги стало уже негде.

Крупный магазин для небольшого населенного пункта в 5 тысяч человек. Картина жутковатая, но, уже привычная. Пустые полки. Здесь три зала и нет ничего. Ни продуктов, ни бытовой химии.

Села Харьковской области получили 30 тонн гуманитарной помощи из России Фото: Министерство обороны РФ

Утром привозят сюда только шестьсот булок хлеба – и те, не каждый день. За наличные они расходятся до полудня, а потом магазин закрывается.

- Спасибо вам большое! Огромное! Дайте я вас поцелую в щечку! Мои вы родные, золотые вы мои!, - говорит Лидия Тихоновна, которую на площадь у старого кинотеатра на инвалидной коляске привез внук.

О том, что российские военнослужащие привезут в Великий Бурлук гуманитарную помощь местные жители заранее не знали. Никакого централизованного оповещения не было. Да и организовать его некому. Местные власти - глава поселка, депутаты местной рады, офицеры национальной полиции Украины из населенного пункта выехали.

В Ольховатке, да и в других населенных пунктах люди разбирают не только гуманитарку, но даже картонные коробки от нее. Ее используют на растопку печей.

Люди берут гуманитарку для соседей, пожилых родственников и знакомых. Отказа от российских военных не получают. В деревнях и вовсе находят в очереди знакомых – чтобы подтвердили.

- Не хапуга, передам честно, это старенькой бабушке, отдам маме, ей 80 лет. Она не дойдет просто, - говорят люди в очереди.

Следующие гуманитарные конвои будут направлены в Харьковскую область в ближайшие дни. И не только с продуктами. Люди ждут лекарства, подгузники, детское питание. Даже с хозяйственным мылом – тотальный дефицит. Но, люди уверены – помощь от России придет, и все наладится.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Росгвардейцы и сотрудники спасательного центра МЧС России доставили более 100 тонн грузов гуманитарной помощи в населенные пункты на севере Харьковской области. Продукты поступили в Казачью Лопань, Яругу, Алисовку, Гоптовку, Малые Проходы, Большие Проходы, Глубокое, Стрелечье. Более 8 тысяч украинцев получили продукты питания, средства гигиены, предметы первой необходимости.

- Люди долго ждали этого события. Мы с радостью принимаем эту помощь и очень благодарны, что нас не оставляют. Гуманитарная помощь будет распределена между нуждающимися жителями близлежащих населенных пунктов. Благодарим за доброту и помощь всех, кто в этом участвует», – отметил настоятель храма Александра Невского протоиерей Павел Протопопов, расположенном в селе Гоптовка Дергачевского района Харьковской области.

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