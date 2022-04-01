"Слова Собчак и жалость несовместимы": Фаворитка Сергея Шнурова высмеяла Ксению Собчак

Последний хит "Шмарафон", в котором Шнуров прямым текстом заявил о том, что Собчак наставила рога бывшему мужу и обозвал ее старой клячей, наделал немало шум

Сергей Шнуров после недолгого затишья "Ленинграда" вернулся в шоу-бизнес с проектом "Зоя" и теперь штампует хит за хитом: то ругает питерского губернатора, то машет платочком вслед уехавшим из России элитам, то высмеивает Ксению Собчак и ее марафон успеха... Последний хит "Шмарафон", в котором Шнуров прямым текстом заявил о том, что Собчак наставила рога бывшему мужу и обозвал ее старой клячей, наделал немало шума. Оскорбленная ведущая тогда пожалела молоденькую солистку Зою (настоящее имя - Ксения Руденко), голосом которой Шнуров исполнил свою скандальную песню, и припомнила группе дебют на ПМЭФ, который якобы оказался провальным. Мол, тогда она лишь из жалости не стала предавать огласке провал Зои.

Теперь громкая история получила продолжение. В программе "Громкий гость" на Радио "Комсомольская правда" фаворитка Шнурова ответила Ксении Собчак и рассказала о своем сотрудничестве с музыкантом.

О СОБЧАК

- На предыдущем концерте зрители хором пели «Прощай, элита», тот же «Шмарофон» - оказалось, что это одна из самых любимых песен людей. Я не боялась, что мне прилетит за эту песню. У меня есть, как говорила Алла Борисовна, есть ластик, которым я стираю всякие гадости, хейт и прочее. И я хочу сказать, мне кажется, что слова «жалость» и «Собчак» несовместимы. И думаю, что если бы это был провал, то Ксения Анатольевна уж точно не поленилась и написала бы об этом провале. Но этого не было. И я помню этот форум, помню этот концерт. Это был первый масштабный концерт Зои на такой площадке с такой публикой. Я спускаюсь в зал всегда на своих концертах. И лично смотрю в глаза, слушаю, что люди говорят, как они подпевают или пытаются подпевать. И это был очень классный концерт! Подтверждение тому - многочисленные приглашения на мероприятия.

Слова Собчак и жалость несовместимы Фото: Михаил ФРОЛОВ

О ЗНАКОМСТВЕ С ШНУРОВЫМ

- Я бы не назвала это прослушиванием, это было, скорей… Я приехала на студию, причем, я не знала, куда я еду. Меня пригласил мой знакомый, он барабанщик. И когда я приехала на студию, увидела профиль Сергея Владимировича, это, конечно, был такой холодный пот, тремор, но я справилась.

Мы записываемся всегда с первого дубля, иногда даже с полдубля. Нет никаких репетиций, нет никаких обсуждений долгих, что мы там конкретно будем делать. Просто вот садитесь, вот тебе кокошник, вот лошадь, поехали.

О ШТАМПОВКЕ ХИТОВ

- Все зависит только от вдохновения Сергея Владимировича. У нас нет никакого расписания, никакого плана, мы никогда не знаем, что будет. Мы приходим на студию и уже готов новый шедевр. Это дело одного дня. И я никогда не позволяю себе что-то возражать Сергею Владимировичу. У меня еще нет такого, как говорят, такого скилла.

ОБ ЭКС-СОЛИСТКАХ "ЛЕНИНГРАДА"

- Я их слушала. Я же фанатка «Ленинграда», я очень люблю эту группу. Для меня Юлия Коган, бывшая вокалистка «Ленинграда», была первой, кого я услышала. Это был альбом «Хна», по-моему. Не то чтобы я изучала. Кстати, с собой параллели я не проводила, что, наверное, странно. Может быть, это надо было сделать.

О СЕМЬЕ

- Я из Краснодара, мои родители вообще никак не музыкальные. Отец закончил музыкальную школу когда-то очень давно. Но моя семья никак не связана с музыкой. При этом они меня всегда поддерживали. Конечно, семья скучает. Особенно моя бабулечка. Но она смотрит все клипы, все песни, выступления. Чуть-чуть корвалола, и нормально, к мат уже все привыкли.