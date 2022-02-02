Заявление о ребенке Ксении Собчак вызвало чудовищный скандал

Телеведущая Ксения Собчак Фото: Михаил ФРОЛОВ

Певец Сергей Шнуров вызвал чудовищный скандал, сделав внезапный наброс о сыне Ксении Собчак. Артист сообщил, что Платон якобы удивительным образом похож на давнего знакомого телеведущей Сергея Капкова. Сей выпад не остался без ответа блондинки и ее мужей.

Когда-то Сергей Шнуров и Ксения Собчак были хорошими друзьями. Потом певец развелся с с женой Матильдой. Телеведущая встала на сторону экс-супруги певца, так как является ее близкой подругой. А отношения со Шнуровым у Ксении испортились. Артист неоднократно высмеивал Собчак, та ему едко отвечала.

И вот теперь Сергей выпустил клип о Собчак. В нем музыканты обсуждают и недавнюю аварию с участием звезды, и ее личную жизнь. Особое внимание поклонников привлекли строчки о ребенке теледивы.

В них утверждается, якобы Платон подозрительно похож на Сергея Капкова. Мужчине одно время приписывали роман с телеведущей.

Собчак молчать не стала. Она обозвала Шнурова плохими словами.

"Трезвый Шнуров выглядит опущенным, неприкаянным старым ЗОЖником, с лицом, похожим на сморщенную ..., с текстами уровня «аншлаг-аншлаг» и клипами, на которые жена денег не дает. ... все... И главное - талант. Конечно ты не Боуи, не Мэнсон, даже не Лепс. Но черт возьми, ты - Шнур! Это тоже марка!.. Пока ты не Шнур, а шнуровка. Этот пост считай не ответом, а копейками, брошенными опустившемуся питерскому алкашу", - заявила телеведущая.

За блондинку заступились и ее мужья - бывший и нынешний. Константин Богомолов не стал церемониться и вовсе оскорбил артиста. "Мы в лице Шнурова имеем уникальный случай вживую следить за трансформациями Шарикова... Тут не только отказ от алкоголя, как пишет Ксения. Тут человек возвращается в обезьяну не метафорически, а буквально. Давайте смотреть на это, не осуждая, не возмущаясь, а научно, не призывая несчастное животное сохранить человеческий облик, а просто фиксируя в тетрадки, как будет расти на лице шерсть, как будет распадаться речь и, наконец, как забудет наш герой, на чем носят очки", - заявил 46-летний режиссер.