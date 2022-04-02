Европа показала свое уязвимое место. И это не газ за рубли

ЕС сообщил, что работает над новым пакетом санкций против России. Фото: REUTERS

Помните, как у Алексея Толстого Петр Первый расцеловывал шведских генералов, благодаря их за поражение русских войск под Нарвой? Нам сейчас впору расцеловать Европу, хотя до поражения дело и не дошло. Всех этих Шольцов, Макронов, Джонсонов и даже не побоюсь, Анналену и Лизу, которая с трассы. Про Байдена не говорю, пусть Джо там сам как-нибудь с Камалой целуются.

Потому что они нам показали, где их настоящее реальное уязвимое место. Мы много апеллировали к человечности, к порядочности, к гуманности и даже к нормам международного права. То есть к тому, о чем они сами вещают чуть ли не в круглосуточном режиме.

Мы наивно полагали, что раз они так уперлись и декларируют свои "ценности" при каждом удобном и неудобном случае, то не могут действительно не разделять их. А вот дудки!

- При всём, что мы делаем, мы очень внимательно следим за тем, чтобы не совершить необдуманный шаг, который мог бы превратить Германию в объект нападения со стороны России, - заявил вице-канцлер правительства ФРГ Хабек. И главный смысл его заявления состоит в том, что Германия не хочет становиться целью для ударов России: "Хоть Киеву и трудно понять такую постановку вопроса".

То есть они начинают задумываться, когда бумеранг, посланный ими, возвращается и лупит их по затылку. Сначала недоумевают, потом задумываются, потом, вполне вероятно, попробуют опытным путем установить взаимосвязь. Не факт, что установят, не факт, что откажутся так делать впредь.

Но вот когда они видят, что им могут вернуться не санкции, прилететь не какие-то ограничения, а "Калибры" и "Цирконы", тут они становятся очень понятливыми и умными. Только страх, страх за собственную шкуру — единственный стимул, который они понимают о чувствуют собственной шкурой.

То ли выродились политики на Западе, что, кстати, немудрено, поскольку вся эта трансгендерность, уравнивание серости по квотам и т.д. выбивают табуреты из-под ног у действительно талантливых и умных людей, то ли сработал главный закон "цивилизации бюрократа", когда каждый последующий начальник должен быть немного тупее и неразвитее предыдущего (никто ведь не захочет сделать начальником более умного, чем он сам), но результат налицо. Какая-то серая безликая масса, сведенная в общий хор, повторяющая заученные мантры и зачастую вряд ли понимая их смысл. Примитивизация привела к тому, что они забыли, что такое честь, слово, принципы, они реагируют только на простые раздражители – больно, вкусно, страшно, хочется в туалет.

При этом, они думают, что никто не видит такого их примитивизма. Вот и сейчас - ЕС сообщил, что работает над новым пакетом санкций против России. Но таких санкций, которые бы не затронули энергетический сектор российской экономики. Померкли блестящие латы блестящего рыцаря и принца-освободителя на белом коне. Сползли, как старая потасканная змеиная кожа. И Европа предстала во всем своем природном отвратительном естестве.

Право слово, если бы не Владимир Владимирович, многие тут у нас еще долго верили бы в сказку о доброй, всесильной и справедливой Европе. Так что, спасибо и за это. И европейским "учителям жизни" тоже.