Разнесенный в щепки Бейрут выдали за Харьков

Понять, что это не Харьков можно по морю, которое попало в кадр Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ФЕЙК: Харьков превратился в руины после атак российской армии.

В Тик-Токе разгоняется видео от пользователя @news33733. На кадрах - город, который буквально сровняли с землей. Где-то еще горит пожар. Наклейка на видео гласит: «UKRAIN. harkiv»

НА САМОМ ДЕЛЕ: Очень слабая подделка. На этом видео — Бейрут, столица Ливана. 4 августа 2020 в его порту произошел взрыв. Сдетонировали 2750 тонн аммиачной селитры. Удар был такой силы, что большая часть города превратилась в настоящие руины. Тогда погибли 210 человек. Еще около 6 тысяч - получили ранения. Без жилья остались примерно 300 тысяч жителей.

В спасательной операции тогда участвовали десятки стран. В том числе и спасатели МЧС России.

Понять, что это не Харьков можно по морю, которое попало в кадр (насколько мы знаем, в Харькове моря нет). А также по большому количеству мотоциклов и мопедов, которые попали в кадр. Во-первых, это на самый распространенный вид транспорта на востоке Украины, тем более в начале марта.