Татьяна Навка отреагировала на введенные против нее санкции США

Татьяна Навка. Фото: Артем КИЛЬКИН

Олимпийская чемпионка Татьяна Навка отреагировала на введенные против нее западные санкции. Правительство США 11 марта объявило об ограничениях, наложенных на семью пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

- Жизнь покажет, кто, на что и как повлияет. Жизнь продолжается. Мне кажется, Господь Бог всех рассудит и все расставит по своим местам, - прокомментировала Навка РБК введенные против ее семьи санкции.

Об очередных ограничениях против российских политиков и членов их семей в пятницу, 11 марта, объявил официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс. Вашингтон ввел персональные санкции против Дмитрия Пескова, его супруги Татьяны Навки и взрослых детей пресс-секретаря России.

Под ограничения попадает 31-летний сын Пескова Николай, родившийся в первом браке политика с Анастасией Будённой — внучкой советского полководца Семёна Будённого, а также его дочь Елизавета. 23-летняя Лиза появилась в союзе Дмитрия Пескова с Екатериной Солоцинской – дочкой дипломата Владимира Солоцинского. В этом же браке у политика родились еще два сына – Мик и Дени. Но они пока несовершеннолетние и под западные санкции не попадают. Младшей дочери Пескова от Татьяны Навки Надежде 7 лет.

Татьяна Навка с мужем Дмитрием Песковым. Фото: Инстаграм.

К своим семи годам дочка Навки и Пескова уже многое знает и умеет. Юная Надя занимается фигурным катанием и балетом, берет уроки вокала, учит английский, французский и китайский языки. Татьяна говорит, что занятия и тренировки приносят ее дочери большое удовольствие, и отмечает, что очень ей гордится. В пять лет Надежда дебютировала в ледовом шоу продюсерского центра Татьяны Навки «Спящая красавица». Девочка вышла на лед вместе с олимпийской чемпионкой Алиной Загитовой. Надя откатала несколько спектаклей, ни разу не пожаловавшись на усталость.

Напомним, Татьяна Навка родила дочь в августе 2014 года. От предыдущего брака с тренером Александром Жулиным у спортсменки есть старшая дочь Саша.