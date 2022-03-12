Канцлер ФРГ заявил, что Германия не откажется от российского газа

В ФРГ признали, что доля российского газа в импорте Германии составляет порядка 55%. Фото: REUTERS

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что его страна, как и вся Европа, гораздо сильнее зависит от российского газа, чем США или Канада, и потому не может себе позволить в одночасье отказаться от поставок.

– Это осознанное, обоснованное и понятное решение, мы во всяком случае с нашей стороны не остановим того импорта, который в настоящее время имеется в Европе в сфере энергетики, – заявил Шольц.

Политик также добавил, что Европа не может позволить себе в отношении России тех же действий, что их заокеанские партнеры.

Несмотря на то, что Евросоюз планирует и дальше усиливать санкционное давление на Россию, в Минэкономики ФРГ признали, что доля российского газа в импорте Германии составляет порядка 55%, угля – не менее половины, а нефти примерно 35%.

По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, коллективная Европа планирует в ближайшее время ввести госрегулирование цен на энергоносители и обеспечить поддержку предприятий, а в течение следующих пяти лет достичь энергетической независимости от России.

По словам фон дер Ляйен, будет создана экспертная группа, которая займется созданием плана по загрузке газовых хранилищ стран Евросоюза как минимум на 90% к следующей зиме.