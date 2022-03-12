Зеленский солгал про обещание НАТО защитить Украину

Президент Украины Владимир Зеленский дал новое интервью иностранным СМИ о текущей ситуации. Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский дал новое интервью иностранным СМИ о текущей ситуации и об ожиданиях от стран НАТО. Единственное, что можно констатировать, так это то обстоятельство, что он ни на шаг не приблизился к реальности за эти дни. И живет в каком-то прошлом, в котором управляет миром, не привлекая внимания санитаров.

Так, например, он заявил, что готов к переговорам с Россией, и сообщил, что предложил премьер-министру Израиля провести переговоры с Россией (Зеленского с Путиным – прим. авт.) в Иерусалиме. О чем переговоры, снова не пояснил, такое ощущение, что для него сам факт встречи с Путиным находится на первом месте, а о чем говорить, не так уж и важно.

При этом, он не забыл, что переговоры украинской делегации с российской продолжаются в Белоруссии, но им, как следует из его слов, особого внимания в Киеве не придают.

- Уже обсуждаются вопросы, начали о чем-то договариваться, - заметил Зеленский по этому поводу. - Я рад уже сигналу со стороны РФ. Я два года ни разу не слышал, что может быть диалог.

Володе примерно раз в месяц сообщали, что переговоры и даже встреча лидеров "Нормандского формата" состоятся сразу же, как только он выполнит свои обязательства, принятые им на встрече лидеров "нормандской четверки" в Париже. Но за два с лишним года Зеленский не выполнил из них абсолютно ничего.

Относительной новостью стало обнародование им потерь украинских ВСУ. Причем, цифры, названные Зеленским, имеют к реальности примерно такое же отношение, как и все остальное озвученное им.

- У нас погибло около 1300 военных, - заявил президент Украины впервые после того, как озвучил потери в 137 человек за первые сутки после начала российской спецоперации. Неизвестно, откуда он их получил, как и неизвестно, вошли ли в число этих потерь "героически погибшие 13 украинских военных" на острове Змеиный. Которые, напомним, в количестве не 13, а 82-х сдались на этом острове российским и отправились в плен. В общем, ласково говоря, "маманя, что ж ваш хлопчик так неумело бреше"?

Как всегда, в последнее время, досталось западным союзникам. Чем дальше в лес, тем толще, пардон, тем больше им достается от главного союзника США и НАТО в Европе.

Украине нужны противоракетные системы, и Киев готов заплатить за них, - заявил Зеленский, пытаясь выклянчить у стран бывшего Варшавского блока находящиеся у них порядка 20 этих пусковых установок устаревших советских систем ПВО. Правда, не стал говорить, что у Украины таких установок было свыше 250, как и сообщать, куда они делись.

Зато с НАТО Зеленский церемониться не стал. Это альянс, пожалуй, стал главным разочарованием его жизни. Второе такое же разочарование – это ЕС.

- Я не вижу смелости у членов НАТО объединиться ради Украины, - обличил Зеленский Североатлантический альянс, забыв привести в подкрепление своих слов хоть одно обещание кого-либо из НАТО воевать за Украину с Россией. Конечно, причина тому, что таких обещаний никогда не было, а были, наоборот, прямо противоположные, но Зеленский предпочел об этом промолчать. Зато обличил недальновидность западных политиков. - Они будут сидеть в кафе и пока бомба не прилетит именно в это кафе - они не поверят, что это произойдёт с ними и до этого момента никто небо закрывать не будет. Мы не хотим, чтобы Европа и мир ощутили, как нам больно. Но политики должны понимать, что происходит, до того, как это случилось - закрыть небо можно и альтернативой, поставив Украине системы ПРО.

И, конечно, Зеленский не смог пройти мимо оценки ситуации на Украине в настоящий момент и перспектив Киева.

- Какая ситуация на фронте? То, что произошло у нас под Киевом, в Харькове, Мариуполе, во многих городах. И нескольких маленьких городков больше не существует. Это большая трагедия, их просто нет, и людей нет. И больше не будет, - заявил он, снова позабыв сообщить название хоть одного такого "маленького городка", и кто же его стер с лица земли, если таковые имеются. - Русские зайдут в Киев, если они уничтожат всех нас. Только им придется жить на этой земле без нас. Друзей среди нас они точно не найдут.

Но всего оптимизма находящегося снова в каком-то неадекватном состоянии Зеленского (он много дергался, чесал то нос, то ухо, то ногу, ковырялся в носу, непроизвольно показывал, насколько некомфортно он себя чувствует и т.д.) хватило лишь на уверенность в неминуемой победе: "Сто процентов мы знаем, что будет победа, и на сто процентов мы не знаем, когда это будет".

Не в этой жизни.

Ах, да – еще он забыл сказать, кого они неминуемо победят.

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