Проверь себя: врачи назвали 13 признаков стресса, который пора лечить

Положительное действие умеренных стрессов вы ощутите только в том случае, если между воздействиями дадите своему организму достаточно времени на восстановление. Фото: Shutterstock

Стресс это не всегда плохо, говорят физиологи. Если он кратковременный, то действует как ободряющая встряска, стимулирует работу иммунитета и даже способствует замедлению старения.

- Умеренные и кратковременные стрессы пробуждают защитные силы организма. Стрессы такого рода мы испытываем, например, при температурном закаливании, при пищевых ограничениях во время поста, при интенсивных физнагрузках, - отмечает известный ученый-геронтолог, член-корреспондент РАН, главный научный сотрудник Научно-клинического центра геронтологии Алексей Москалев. - Однако положительное действие умеренных стрессов вы ощутите только в том случае, если между воздействиями дадите своему организму достаточно времени на восстановление.

Увы, эпидемия COVID-19, а следом за ней обострение международных конфликтов вогнали многих из нас в затяжной, хронический стресс. Он уже действует на организм совсем по-иному: истощает силы, приводит к нарушению работы различных органов и систем. На определенном этапе справиться самостоятельно, с помощью сна, отдыха, прогулок или хобби становится не под силу. В таких случаях обязательно нужно обращаться за медпомощью, иначе состояние грозит перерасти в серьезное нервно-физиологическое расстройство, предупреждают специалисты.

Признаки стресса, который пора лечить, перечислила врач-терапевт Надежда Капнинская.

1. Головные боли, головокружение, нервозность, бессонница.

2. Слабость, утомляемость, упадок сил.

3. Мышечные подергивания, боли, гипертонус мышц, спазмы.

4. Проблемы с ЖКТ: диарея или запор, метеоризм, тошнота, изжога.

5. Боли в груди, тахикардия, брадикардия (то есть учащенное и замедленное сердцебиение соответственно).

6. Частые простуды и прочие инфекции (например, обострения герпеса).

7. Снижение полового влечения.

8. Набор или потеря веса при отсутствии изменений в питании.

9. Звон, жужжание, щелчки в ушах.

10. Сухость во рту, затруднения глотания, сжатие челюстей, скрежет зубов.

11. Акне (гнойнички на коже), сыпь, зуд, необъяснимые приступы «аллергии», выпадение волос.

12. Онемение или покалывания в различных частях тела.

13. Приливы жара/холода, потливость, холодные или потные ладони либо ступни.

! Если у вас есть все или значительная часть этих признаков, первым делом нужно обратиться к врачу-терапевту. При необходимости он выдаст направления к профильным специалистам (неврологу, кардиологу, эндокринологу и т.д.).

Берегитесь удара по сердцу и сосудам

- Хронический или постоянный стресс, переживаемый в течение длительного периода времени, может способствовать долгосрочным проблемам с сердцем и кровеносными сосудами, - предупреждает Надежда Капнинская. - Повышается риск гипертонии, сердечного приступа и даже инсульта.

«Стресс - мощнейший фактор риска инсульта, особенно для работающих людей молодого и среднего возраста, - подтвердил «КП» главный невролог Национального медико-хирургического центра им. Н.И. Пирогова, доктор медицинских наук Олег Виноградов. - Когда вы нервничаете, надпочечники выбрасывают адреналин, он повышает артериальное давление и усиливает сердцебиение. Сердце начинает колотиться, сосуды сужаются. В древние времена такая реакция помогала человеку быстро бежать, спасаться от опасности или охотиться на диких животных. То есть нервное напряжение сопровождалось активной физнагрузкой, в ходе которой «утилизировались» гормоны стресса. Сейчас же мы продолжаем сидеть на месте и получаем критически опасное повышение нагрузки на наше сердце и сосуды.»

Поэтому пациентам, страдающим от хронического стресса, врач может назначить, в том числе, обследования для выяснения состояния сердечно-сосудистой системы.

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