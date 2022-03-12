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Звезды12 марта 2022 19:30

Максим Галкин экстренно обратился к россиянам

Молодой муж Аллы Пугачевой впервые за долгое время вышел на связь
Ольга ЛИБГАРДТ
Ольга ЛИБГАРДТ
Молодой муж Аллы Пугачевой разместил экстренное обращение.

Молодой муж Аллы Пугачевой разместил экстренное обращение.

Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Максим Галкин сейчас крайне редко выходит на связь с поклонниками. Доподлинно неизвестно, уехал ли шоумен вслед за женой Аллой Пугачевой в Израиль или остался в России. Однако телеведущий выступил с экстренным обращением.

Максим Галкин поделился своими планами с публикой. Молодой муж Аллы Пугачевой разместил экстренное обращение.

"Напоминаю, что у меня есть Телеграм-канал. Там я пока осваиваюсь. Что касается работы Инстаграма, я ничего не архивирую. Считаю, что закрытие соцсетей, - не самое страшное, что происходит в нашей жизни", - высказался юморист.

Максим предстал перед публикой с кудрявыми волосами. Телеведущий выглядит посвежевшим.

Стоит отметить, что в настоящее время Пугачева находится в израильском городе Кесария, где живут самые известные израильские адвокаты, телезвезды. И вот уже несколько лет подряд Алла и Максим арендуют в Кейсарии дом, где отдыхают с детьми Гарри и Лизой.

Чуть ранее Алла Борисовна вышла на связь, объяснив, что улетела на отдых, но планирует вернуться в Россию. "Каникулы, отпуск, лечение - это не эмиграция", - заявила 72-летняя артистка, успокоив россиян.

Примадонна регулярно проходит обследование в одной из местных клиник, принадлежащих одному из российских богачей. В Израиле ей прописали таблетки от диабета. Она начала их принимать и сильно похудела.

Шоу-бизнесЗвезды: STARБЛОГИМаксим Галкин: досье KP.RU